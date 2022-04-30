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ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786305872.html
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь
Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:40
2022-04-30T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков."Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", - добавил он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, украина
10:40 30.04.2022
 
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь

Минобороны: ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.
"Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", - добавил он.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныРоссияУкраина
 
 
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