https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786305872.html
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь
Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:40
2022-04-30T10:40
2022-04-30T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков."Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, украина
ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь
Минобороны: ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь