https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786305872.html

ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь

ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022

ВКС России уничтожили более 120 националистов на Украине за ночь

Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:40

2022-04-30T10:40

2022-04-30T10:40

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация за ночь уничтожила более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники на Украине, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков."Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", - добавил он.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, украина