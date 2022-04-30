19:30 30.04.2022 (обновлено: 19:33 30.04.2022)
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP
The Washington Post: в США многие республиканцы отказываются поддерживать НАТО
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post.
Обозреватели американского издания заметили, что во время апрельского голосования в конгрессе по резолюции в поддержку альянса 63 республиканца высказались против (30 процентов представителей). В 2019 году против похожего документа выступили лишь 22 человека из этой фракции.
Вчера, 17:13В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине
Как отметили колумнисты, подобные результаты свидетельствуют о растущих изоляционистских настроениях среди республиканцев. Они соответствуют взглядам бывшего президента Дональда Трампа, который придерживался принципа "Америка прежде всего", полагают журналисты.
По словам авторов статьи, европейцы боятся предстоящих выборов в конгресс США, которые могут вернуть республиканцам большинство и реанимировать внешнеполитический курс 45-го президента страны.