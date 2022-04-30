https://ria.ru/20220430/nato-1786379708.html

В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP

В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP - РИА Новости, 30.04.2022

В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP

Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:30

2022-04-30T19:30

2022-04-30T19:33

в мире

дональд трамп

конгресс сша

сша

нато

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post.Обозреватели американского издания заметили, что во время апрельского голосования в конгрессе по резолюции в поддержку альянса 63 республиканца высказались против (30 процентов представителей). В 2019 году против похожего документа выступили лишь 22 человека из этой фракции.Как отметили колумнисты, подобные результаты свидетельствуют о растущих изоляционистских настроениях среди республиканцев. Они соответствуют взглядам бывшего президента Дональда Трампа, который придерживался принципа "Америка прежде всего", полагают журналисты.По словам авторов статьи, европейцы боятся предстоящих выборов в конгресс США, которые могут вернуть республиканцам большинство и реанимировать внешнеполитический курс 45-го президента страны.

https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, дональд трамп, конгресс сша, сша, нато