Рейтинг@Mail.ru
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/nato-1786379708.html
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP - РИА Новости, 30.04.2022
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP
Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:30
2022-04-30T19:33
в мире
дональд трамп
конгресс сша
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post.Обозреватели американского издания заметили, что во время апрельского голосования в конгрессе по резолюции в поддержку альянса 63 республиканца высказались против (30 процентов представителей). В 2019 году против похожего документа выступили лишь 22 человека из этой фракции.Как отметили колумнисты, подобные результаты свидетельствуют о растущих изоляционистских настроениях среди республиканцев. Они соответствуют взглядам бывшего президента Дональда Трампа, который придерживался принципа "Америка прежде всего", полагают журналисты.По словам авторов статьи, европейцы боятся предстоящих выборов в конгресс США, которые могут вернуть республиканцам большинство и реанимировать внешнеполитический курс 45-го президента страны.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, конгресс сша, сша, нато
19:30 30.04.2022 (обновлено: 19:33 30.04.2022)
 
В США республиканцы отказываются поддерживать НАТО, пишет WP

The Washington Post: в США многие республиканцы отказываются поддерживать НАТО

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многие представители республиканской партии в США перестали поддерживать НАТО, пишет газета The Washington Post.
Обозреватели американского издания заметили, что во время апрельского голосования в конгрессе по резолюции в поддержку альянса 63 республиканца высказались против (30 процентов представителей). В 2019 году против похожего документа выступили лишь 22 человека из этой фракции.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 17:13
В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине
Как отметили колумнисты, подобные результаты свидетельствуют о растущих изоляционистских настроениях среди республиканцев. Они соответствуют взглядам бывшего президента Дональда Трампа, который придерживался принципа "Америка прежде всего", полагают журналисты.
По словам авторов статьи, европейцы боятся предстоящих выборов в конгресс США, которые могут вернуть республиканцам большинство и реанимировать внешнеполитический курс 45-го президента страны.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 18:36
В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"
 
В миреДональд ТрампКонгресс СШАСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала