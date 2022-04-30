18:46 30.04.2022 (обновлено: 19:09 30.04.2022)
В Минобороны Белоруссии прокомментировали предстоящие учения НАТО
Минобороны Белоруссии: НАТО видит Восточную Европу как вероятный театр военных действий
Стела на въезде в Белоруссию. Архивное фото
МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что предстоящие в мае крупные учения НАТО свидетельствуют о том, что альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий.
"Очевидно, что в настоящее время Североатлантический альянс рассматривает восточно-европейский регион, как наиболее вероятный театр военных действий", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.
Там поясняется, что Североатлантический альянс продолжает подготовку к проведению крупнейшего учения "Defender Europe – 2022". По данным пресс-службы, в период с 1 по 27 мая на полигонах и учебных центрах 19 европейских государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей планируется проведение этого масштабного многонационального учения.
Подчеркивается, что от вооруженных сил США к учению будут привлечены более 12 тысяч военнослужащих, 80 единиц танков, 150 единиц боевых бронированных машин, 50 единиц артиллерии, 30 единиц боевых вертолетов. От стран-участниц на территории Польши - около 6 тысяч военнослужащих, 100 единиц танков, 150 единиц боевых бронированных машин, 60 единиц артиллерии.
В минобороны добавили, что задачами учения заявлены отработка вариантов по переброске коалиционных группировок войск в Европе, проверка готовности и возможностей инфраструктуры европейских государств по приему и размещению войск усиления, применение коалиционных группировок войск и их всестороннее обеспечение в ходе проведения операции в Восточной Европе и Прибалтике.
Проведение основных маневров запланировано на полигонах и в центрах полигонной подготовки сопредельных с Белоруссией государств: "Адажи" (Латвия), "Пабраде" (Литва), "Жагань", "Ожиш" (Польша) и учебном центре сухопутных войск "Дравско" (Польша).
В минобороны Белоруссии обратили внимание, что на едином оперативном фоне с этим учением спланировано проведение учений объединённых вооружённых сил НАТО "Быстрый ответ-2022" (на территории Грузии, Латвии, Литвы, Северной Македонии и Норвегии) и национальных вооруженных сил Словакии "Словацкий щит-2022" на полигоне "Лештъ" (Словакия).
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