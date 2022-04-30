https://ria.ru/20220430/narushenie-1786397235.html

МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом

МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом - РИА Новости, 01.05.2022

МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T22:11

2022-04-30T22:11

2022-05-01T10:03

швеция

в мире

ан-30

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление шведского министерства."Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", - цитирует агентство заявление МО Швеции.Как отметили в министерстве, в ведомстве следили за происходящим, самолет был сфотографирован.

https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html

швеция

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швеция, в мире, ан-30