https://ria.ru/20220430/narushenie-1786397235.html
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом - РИА Новости, 01.05.2022
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T22:11
2022-04-30T22:11
2022-05-01T10:03
швеция
в мире
ан-30
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление шведского министерства."Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", - цитирует агентство заявление МО Швеции.Как отметили в министерстве, в ведомстве следили за происходящим, самолет был сфотографирован.
https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html
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швеция, в мире, ан-30
22:11 30.04.2022 (обновлено: 10:03 01.05.2022)
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом