Рейтинг@Mail.ru
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/narushenie-1786397235.html
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом - РИА Новости, 01.05.2022
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T22:11
2022-05-01T10:03
швеция
в мире
ан-30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424852_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f971f941c6a814e7016bb8bccd11a80d.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление шведского министерства."Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", - цитирует агентство заявление МО Швеции.Как отметили в министерстве, в ведомстве следили за происходящим, самолет был сфотографирован.
https://ria.ru/20220429/sholts-1786269926.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424852_158:0:979:616_1920x0_80_0_0_124a3ef3e8deb6baa1f4694bce6046e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, в мире, ан-30
22:11 30.04.2022 (обновлено: 10:03 01.05.2022)
 
МО Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30Самолет Ан-30
Самолет Ан-30 - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление шведского министерства.
"Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", - цитирует агентство заявление МО Швеции.
Как отметили в министерстве, в ведомстве следили за происходящим, самолет был сфотографирован.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 22:26
Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию
 
ШвецияВ миреАн-30
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала