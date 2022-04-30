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Погибшего на Украине датского наемника опознала семья - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/naemnik-1786365971.html
Погибшего на Украине датского наемника опознала семья
Погибшего на Украине датского наемника опознала семья - РИА Новости, 30.04.2022
Погибшего на Украине датского наемника опознала семья
Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:47
2022-04-30T20:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дания
николаев (украина)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей как один из погибших.В пятницу датская газета Jyllands-Posten сообщила о том, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, был уничтожен на Украине. Наемник прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись у них. На момент смерти ему было 25 лет."Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", - сообщил датский МИД телеканалу TV2.В ведомстве также отметили, что "министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности".По данным TV2, датский наемник погиб в Николаеве под огнем артиллерии ВС РФ на этой неделе.
https://ria.ru/20220429/naemnik-1786275370.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/naemnik-1786230761.html
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в мире, украина, дания, николаев (украина), вооруженные силы рф
17:47 30.04.2022 (обновлено: 20:35 30.04.2022)
 
Погибшего на Украине датского наемника опознала семья

Семья опознала датского наемника из ВСУ, погибшего в Николаеве

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей как один из погибших.
В пятницу датская газета Jyllands-Posten сообщила о том, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, был уничтожен на Украине. Наемник прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись у них. На момент смерти ему было 25 лет.
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"Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", - сообщил датский МИД телеканалу TV2.
В ведомстве также отметили, что "министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности".
По данным TV2, датский наемник погиб в Николаеве под огнем артиллерии ВС РФ на этой неделе.
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