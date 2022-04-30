https://ria.ru/20220430/naemnik-1786365971.html

Погибшего на Украине датского наемника опознала семья

Погибшего на Украине датского наемника опознала семья - РИА Новости, 30.04.2022

Погибшего на Украине датского наемника опознала семья

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:47

2022-04-30T17:47

2022-04-30T20:35

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей как один из погибших.В пятницу датская газета Jyllands-Posten сообщила о том, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, был уничтожен на Украине. Наемник прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись у них. На момент смерти ему было 25 лет."Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", - сообщил датский МИД телеканалу TV2.В ведомстве также отметили, что "министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности".По данным TV2, датский наемник погиб в Николаеве под огнем артиллерии ВС РФ на этой неделе.

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786275370.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/naemnik-1786230761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дания, николаев (украина), вооруженные силы рф