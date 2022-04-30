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В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 30.04.2022
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В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 30.04.2022
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие". РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:29
2022-04-30T14:29
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие"."Открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие"... Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", - сообщает Собянин в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках проекта "Московское долголетие" старшее поколение может встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе. Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в пять раз. Он уточнил, что недавно открылись 13 новых центров московского долголетия в разных районах города.
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общество, москва, сергей собянин
14:29 30.04.2022
 
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы Собянин: в столичных парках открыли летний сезон "Московского долголетия"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники массового флешмоба по зумбе в рамках проведения танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве
Участники массового флешмоба по зумбе в рамках проведения танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники массового флешмоба по зумбе в рамках проведения танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие".
"Открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие"... Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", - сообщает Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках проекта "Московское долголетие" старшее поколение может встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе. Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в пять раз. Он уточнил, что недавно открылись 13 новых центров московского долголетия в разных районах города.
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