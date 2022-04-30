https://ria.ru/20220430/moskva-1786332009.html
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 30.04.2022
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие". РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:29
2022-04-30T14:29
2022-04-30T14:29
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие"."Открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие"... Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", - сообщает Собянин в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках проекта "Московское долголетие" старшее поколение может встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе. Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в пять раз. Он уточнил, что недавно открылись 13 новых центров московского долголетия в разных районах города.
https://ria.ru/20211227/moskva-1765613716.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"
Мэр Москвы Собянин: в столичных парках открыли летний сезон "Московского долголетия"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие".
"Открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие"... Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", - сообщает Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках проекта "Московское долголетие" старшее поколение может встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе. Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в пять раз. Он уточнил, что недавно открылись 13 новых центров московского долголетия в разных районах города.