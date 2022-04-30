https://ria.ru/20220430/moskva-1786332009.html

В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"

В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 30.04.2022

В столичных парках открыли летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие". РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:29

2022-04-30T14:29

2022-04-30T14:29

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летнего сезона проекта "Московское долголетие"."Открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие"... Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни", - сообщает Собянин в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках проекта "Московское долголетие" старшее поколение может встречаться с друзьями и преподавателями на свежем воздухе. Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц число участников занятий выросло в пять раз. Он уточнил, что недавно открылись 13 новых центров московского долголетия в разных районах города.

https://ria.ru/20211227/moskva-1765613716.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин