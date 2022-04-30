https://ria.ru/20220430/moskva-1786308963.html

Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы

Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы - РИА Новости, 30.04.2022

Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы

В субботу, 30 апреля, в Москве пройдет третья в этом году промывка дорог с шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:07

2022-04-30T11:07

2022-04-30T11:17

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В субботу, 30 апреля, в Москве пройдет третья в этом году промывка дорог с шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13.00", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20220430/metro-1786277977.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва