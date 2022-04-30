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Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы - РИА Новости, 30.04.2022
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Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы
Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы - РИА Новости, 30.04.2022
Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы
В субботу, 30 апреля, в Москве пройдет третья в этом году промывка дорог с шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:07
2022-04-30T11:17
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В субботу, 30 апреля, в Москве пройдет третья в этом году промывка дорог с шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13.00", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
11:07 30.04.2022 (обновлено: 11:17 30.04.2022)
 
Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы

Заммэра Бирюков: в субботу московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В субботу, 30 апреля, в Москве пройдет третья в этом году промывка дорог с шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13.00", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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