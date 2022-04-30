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Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 30.04.2022
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Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков
Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 30.04.2022
Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков
Москвичам в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:43
2022-04-30T12:43
общество
жкх
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается."Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это - мошенники. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на такие уловки", - констатировал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит. Уточнить сведения о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.
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общество, жкх, москва, петр бирюков
12:43 30.04.2022
 
Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков

Заммэра Бирюков призвал остерегаться мошенников, действующих под видом коммунальщиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается.
"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это - мошенники. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на такие уловки", - констатировал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит. Уточнить сведения о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.
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ОбществоЖКХМоскваПетр Бирюков
 
 
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