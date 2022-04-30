https://ria.ru/20220430/moshennichestvo-1786321749.html

Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков

Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 30.04.2022

Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков

Москвичам в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:43

2022-04-30T12:43

2022-04-30T12:43

общество

жкх

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается."Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это - мошенники. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на такие уловки", - констатировал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит. Уточнить сведения о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/politsiya-1784468089.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, москва, петр бирюков