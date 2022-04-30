https://ria.ru/20220430/more-1786325458.html
Маломерным судам запретили выход в Азовское море
Маломерным судам запретили выход в Азовское море - РИА Новости, 30.04.2022
Маломерным судам запретили выход в Азовское море
Маломерным судам запрещен выход в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции, сообщает администрация Ейского района Краснодарского края. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:19
2022-04-30T13:19
2022-04-30T13:48
азовское море
краснодарский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587460461_0:64:3000:1752_1920x0_80_0_0_3361796f2bf8e35228c26cf4bf74947b.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Маломерным судам запрещен выход в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции, сообщает администрация Ейского района Краснодарского края."Выход в море запрещен! По сообщению службы в г.Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00.00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении администрации района в "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220422/minirovanie-1784958072.html
азовское море
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587460461_219:0:2886:2000_1920x0_80_0_0_065d7676104d09b6509386727952bae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
13:19 30.04.2022 (обновлено: 13:48 30.04.2022)
Маломерным судам запретили выход в Азовское море
Маломерным судам закрыли выход в район Азовского моря из-за антитеррористической операции