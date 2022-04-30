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Маломерным судам запретили выход в Азовское море

Маломерным судам запретили выход в Азовское море - РИА Новости, 30.04.2022

Маломерным судам запретили выход в Азовское море

Маломерным судам запрещен выход в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции, сообщает администрация Ейского района Краснодарского края. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:19

2022-04-30T13:19

2022-04-30T13:48

азовское море

краснодарский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Маломерным судам запрещен выход в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции, сообщает администрация Ейского района Краснодарского края."Выход в море запрещен! По сообщению службы в г.Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00.00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении администрации района в "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220422/minirovanie-1784958072.html

азовское море

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россия

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Дарья Буймова

азовское море, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность