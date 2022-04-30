https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786397400.html
Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации"
Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации" - РИА Новости, 30.04.2022
Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации"
Полиция Молдавии нашла жителя, рассылавшего фальшивые приказы о явке "на мобилизационные учения", ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T22:12
2022-04-30T22:12
2022-04-30T22:12
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Полиция Молдавии нашла жителя, рассылавшего фальшивые приказы о явке "на мобилизационные учения", ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее правительство Молдавии информировало, что жители севера страны получили фальшивые приказы о необходимости явиться на мобилизационные учения, хотя министерство обороны не выступало с подобной инициативой."Полиция отреагировала оперативно и установила человека, который отправлял ложные повестки в военные центры по нескольким адресам на севере страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*.Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия
Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации"
Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов "на мобилизационные учения"
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Полиция Молдавии нашла жителя, рассылавшего фальшивые приказы о явке "на мобилизационные учения", ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее правительство Молдавии
информировало, что жители севера страны получили фальшивые приказы о необходимости явиться на мобилизационные учения, хотя министерство обороны не выступало с подобной инициативой.
"Полиция отреагировала оперативно и установила человека, который отправлял ложные повестки в военные центры по нескольким адресам на севере страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*.
Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России экстремистская соцсеть