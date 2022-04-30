https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786397400.html

Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации"

Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации" - РИА Новости, 30.04.2022

Полиция Молдавии нашла отправителя фейковых призывов о "мобилизации"

Полиция Молдавии нашла жителя, рассылавшего фальшивые приказы о явке "на мобилизационные учения", ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T22:12

2022-04-30T22:12

2022-04-30T22:12

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Полиция Молдавии нашла жителя, рассылавшего фальшивые приказы о явке "на мобилизационные учения", ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее правительство Молдавии информировало, что жители севера страны получили фальшивые приказы о необходимости явиться на мобилизационные учения, хотя министерство обороны не выступало с подобной инициативой."Полиция отреагировала оперативно и установила человека, который отправлял ложные повестки в военные центры по нескольким адресам на севере страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*.Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия