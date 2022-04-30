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Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации" - РИА Новости, 30.04.2022
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Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации"
Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации" - РИА Новости, 30.04.2022
Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации"
Жители севера Молдавии получили фальшивые приказы о необходимости явиться "на мобилизационные учения", хотя Министерство обороны страны не выступало с подобной... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:30
2022-04-30T23:19
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Жители севера Молдавии получили фальшивые приказы о необходимости явиться "на мобилизационные учения", хотя Министерство обороны страны не выступало с подобной инициативой, сообщила пресс-служба правительства республики."Информируем о попытках рассылки гражданам севера Молдавии приказов о призыве на мобилизационные учения и тренировки, поступающие из Военно-территориальных центров. Эти документы являются подделкой", — говорится в предупреждении на официальном Telegram-канале.В кабмине подчеркнули, что Министерство обороны не направляло приказов и не планирует призывать людей на учения. Жителей страны просят быть бдительными и проверять информацию в официальных источниках.Также сообщается, что полиция нашла отправителя ложных сообщений. Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до пяти лет лишения свободы.
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молдавия, в мире
18:30 30.04.2022 (обновлено: 23:19 30.04.2022)
 
Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации"

Правительство Молдавии предупредило о рассылке фейковых приказов о мобилизационных учениях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Жители севера Молдавии получили фальшивые приказы о необходимости явиться "на мобилизационные учения", хотя Министерство обороны страны не выступало с подобной инициативой, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Информируем о попытках рассылки гражданам севера Молдавии приказов о призыве на мобилизационные учения и тренировки, поступающие из Военно-территориальных центров. Эти документы являются подделкой", — говорится в предупреждении на официальном Telegram-канале.
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В кабмине подчеркнули, что Министерство обороны не направляло приказов и не планирует призывать людей на учения. Жителей страны просят быть бдительными и проверять информацию в официальных источниках.
Также сообщается, что полиция нашла отправителя ложных сообщений. Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до пяти лет лишения свободы.
 
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