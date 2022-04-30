https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786370591.html

Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации"

Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации" - РИА Новости, 30.04.2022

Жителям Молдавии рассылают фейковые приказы о "мобилизации"

Жители севера Молдавии получили фальшивые приказы о необходимости явиться "на мобилизационные учения", хотя Министерство обороны страны не выступало с подобной... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T18:30

2022-04-30T18:30

2022-04-30T23:19

молдавия

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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Жители севера Молдавии получили фальшивые приказы о необходимости явиться "на мобилизационные учения", хотя Министерство обороны страны не выступало с подобной инициативой, сообщила пресс-служба правительства республики."Информируем о попытках рассылки гражданам севера Молдавии приказов о призыве на мобилизационные учения и тренировки, поступающие из Военно-территориальных центров. Эти документы являются подделкой", — говорится в предупреждении на официальном Telegram-канале.В кабмине подчеркнули, что Министерство обороны не направляло приказов и не планирует призывать людей на учения. Жителей страны просят быть бдительными и проверять информацию в официальных источниках.Также сообщается, что полиция нашла отправителя ложных сообщений. Сейчас выясняется, действовал ли подозреваемый в одиночку или в группе. Ему грозит штраф до 2560 долларов, общественные работы от 180 до 240 часов или до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786325065.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире