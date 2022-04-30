https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786325065.html
В НАТО ожидают попытки дестабилизации ситуации в Молдавии
В НАТО ожидают попытки дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 30.04.2022
В НАТО ожидают попытки дестабилизации ситуации в Молдавии
НАТО полагает, что рисков военного характера для Молдавии нет, однако провокации для дестабилизации ситуации могут продолжиться, заявил замгенсека альянса Мирча РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:16
2022-04-30T13:16
2022-04-30T13:16
в мире
нато
молдавия
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. НАТО полагает, что рисков военного характера для Молдавии нет, однако провокации для дестабилизации ситуации могут продолжиться, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ."Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдавии. Вместо этого мы ожидаем провокационные действия, действия под чужим флагом... можно сказать, что попытки дестабилизации продолжаются", - заявил Джоанэ в интервью телеканала Digi 24.Он полагает, что целью этих действий будет не давление на Молдавию, а создание трудностей для украинских сил на западе Украины, в районе Одессы."Именно поэтому мы крайне осторожны в своей поддержке и в отношении стран, находящихся под таким давлением, но, повторяю, мы не видим неминуемых рисков военного характера для Молдавии в данный момент", - добавил Джоанэ.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220429/moldaviya-1786268377.html
https://ria.ru/20220429/lentochka-1786272185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, молдавия, приднестровская молдавская республика
В НАТО ожидают попытки дестабилизации ситуации в Молдавии
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ожидает провокации в Молдавии
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. НАТО полагает, что рисков военного характера для Молдавии нет, однако провокации для дестабилизации ситуации могут продолжиться, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
"Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдавии. Вместо этого мы ожидаем провокационные действия, действия под чужим флагом... можно сказать, что попытки дестабилизации продолжаются", - заявил Джоанэ в интервью телеканала Digi 24
.
Он полагает, что целью этих действий будет не давление на Молдавию, а создание трудностей для украинских сил на западе Украины, в районе Одессы.
"Именно поэтому мы крайне осторожны в своей поддержке и в отношении стран, находящихся под таким давлением, но, повторяю, мы не видим неминуемых рисков военного характера для Молдавии в данный момент", - добавил Джоанэ.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.