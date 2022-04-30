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Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле" - РИА Новости, 30.04.2022
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Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле"
Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле" - РИА Новости, 30.04.2022
Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле"
Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию "Суспильне" опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он "оговорился",... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:18
2022-04-30T01:05
в мире
россия
киевская область
буча
нато
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию "Суспильне" опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он "оговорился", заявляя о "братской могиле" с 900 телами гражданских в Киевской области, у полиции таких данных нет. При этом пресс-секретарь Зеленского позднее попытался оправдаться за руководителя, заявив, что это якобы общая "приблизительная" статистика по погибшим на территории области.Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что в Киевской области якобы было найдено массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими.По словам Прянишниковой, Зеленский "оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим".Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже заявил агентству УНИАН, что "в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу", однако 900 человек, о которых говорил Зеленский, это общее количество убитых на территориях области."Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый - сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют", - приводит агентство слова Никифорова.Второй тезис Зеленского, как он утверждает, состоял в том, что 900 - это "приблизительное количество тел, найденное в той местности".Украина в ходе российской спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва опровергла их, предъявив фото- и видеоматериалы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.В Минобороны России ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Москвы, а прислушаться к ее аргументации.
https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html
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в мире, россия, киевская область, буча, нато, украина, киев, владимир зеленский
00:18 30.04.2022 (обновлено: 01:05 30.04.2022)
 
Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле"

Полиция Киева опровергла "оговорку" Зеленского о "братской могиле" на 900 тел

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию "Суспильне" опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он "оговорился", заявляя о "братской могиле" с 900 телами гражданских в Киевской области, у полиции таких данных нет. При этом пресс-секретарь Зеленского позднее попытался оправдаться за руководителя, заявив, что это якобы общая "приблизительная" статистика по погибшим на территории области.
Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что в Киевской области якобы было найдено массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими.
"В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам Прянишниковой, Зеленский "оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим".
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Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже заявил агентству УНИАН, что "в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу", однако 900 человек, о которых говорил Зеленский, это общее количество убитых на территориях области.
"Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый - сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют", - приводит агентство слова Никифорова.
Второй тезис Зеленского, как он утверждает, состоял в том, что 900 - это "приблизительное количество тел, найденное в той местности".
Украина в ходе российской спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва опровергла их, предъявив фото- и видеоматериалы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.
В Минобороны России ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Москвы, а прислушаться к ее аргументации.
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