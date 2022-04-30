Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220430/mks-1786313038.html
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС - РИА Новости, 30.04.2022
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:37
2022-04-30T11:42
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин
11:37 30.04.2022 (обновлено: 11:42 30.04.2022)
 
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС

Глава "Роскосмоса" Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС принято

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:28
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала