https://ria.ru/20220430/mks-1786313038.html

"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС

"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС - РИА Новости, 30.04.2022

"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС

Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:37

2022-04-30T11:37

2022-04-30T11:42

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.

https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин