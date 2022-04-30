https://ria.ru/20220430/mks-1786313038.html
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС - РИА Новости, 30.04.2022
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:37
2022-04-30T11:37
2022-04-30T11:42
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин
11:37 30.04.2022 (обновлено: 11:42 30.04.2022)
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС принято