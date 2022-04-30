https://ria.ru/20220430/minsk-1786356353.html

В центре Минска прошла акция в поддержку России

В центре Минска прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 30.04.2022

В центре Минска прошла акция в поддержку России

В центре Минска прошла акция в поддержку России, в ней приняли участие жители разных регионов Белоруссии, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:05

2022-04-30T17:05

2022-04-30T18:38

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МИНСК, 30 апр — РИА Новости. В центре Минска прошла акция в поддержку России, в ней приняли участие жители разных регионов Белоруссии, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь."Шествие "Беларусь Zа Россию" прошло в центре Минска, в нем приняли участие люди из разных регионов республики. Участники шествия принесли на мероприятие белорусские и российские флаги, а также многометровую георгиевскую ленту. Некоторые взяли с собой православные иконы, а также алые гвоздики", — говорится в сообщении. Отмечается, что проведение шествия согласовано минскими властями.Участники акции прошли по центральному проспекту белорусской столицы от площади Независимости до площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню.По информации агентства, организатором и заявителем данной акции стала 51-летняя минчанка, работающая воспитателем в детском саду, член белорусского общественного объединения "Патриоты Беларуси". "Мы с девочками решили — нужно поддержать Россию, мы обыкновенные белорусские женщины… Сердце разрывается. Как можно не поддержать Россию, которая нам столько помогала?" — сказала она агентству.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/baalbek-1785833432.html

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Шествие в Минске "Беларусь Zа Россию" В центре Минска прямо сейчас так. Жители столицы собрались на шествие "Беларусь Zа Россию". Как ожидается, пешая колонна пройдет от площади Независимости до площади Победы. 2022-04-30T17:05 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, белоруссия