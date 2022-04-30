https://ria.ru/20220430/minirovanie-1786285392.html

Школы на Камчатке снова "заминировали"

Школы на Камчатке снова "заминировали" - РИА Новости, 30.04.2022

Школы на Камчатке снова "заминировали"

Школы Петропавловска-Камчатского в субботу утром в очередной раз получили сообщения о якобы минировании, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:56

2022-04-30T03:56

2022-04-30T03:56

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Школы Петропавловска-Камчатского в субботу утром в очередной раз получили сообщения о якобы минировании, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее школы в Петропавловске-Камчатском перевели на шестидневный режим работы из-за регулярных эвакуаций."Тридцатого апреля в ОДС ЕДДС от службы 112 поступила информация о том, что все школы ПКГО заминированы. Оперативные службы оповещены. Информация уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы.Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января. Эвакуация в субботу стала 18-й за год.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия