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Школы на Камчатке снова "заминировали" - РИА Новости, 30.04.2022
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Школы на Камчатке снова "заминировали"
Школы на Камчатке снова "заминировали" - РИА Новости, 30.04.2022
Школы на Камчатке снова "заминировали"
Школы Петропавловска-Камчатского в субботу утром в очередной раз получили сообщения о якобы минировании, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:56
2022-04-30T03:56
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Школы Петропавловска-Камчатского в субботу утром в очередной раз получили сообщения о якобы минировании, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее школы в Петропавловске-Камчатском перевели на шестидневный режим работы из-за регулярных эвакуаций."Тридцатого апреля в ОДС ЕДДС от службы 112 поступила информация о том, что все школы ПКГО заминированы. Оперативные службы оповещены. Информация уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы.Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января. Эвакуация в субботу стала 18-й за год.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия
03:56 30.04.2022
 
Школы на Камчатке снова "заминировали"

Школы на Камчатке снова получили сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Алексей ФилипповПетропавловск–Камчатский
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Школы Петропавловска-Камчатского в субботу утром в очередной раз получили сообщения о якобы минировании, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее школы в Петропавловске-Камчатском перевели на шестидневный режим работы из-за регулярных эвакуаций.
"Тридцатого апреля в ОДС ЕДДС от службы 112 поступила информация о том, что все школы ПКГО заминированы. Оперативные службы оповещены. Информация уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января. Эвакуация в субботу стала 18-й за год.
Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей.
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
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