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Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая - РИА Новости, 30.04.2022
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Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая
Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая - РИА Новости, 30.04.2022
Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая
Движение поездов на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена огранивается до 9 мая, уведомила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:37
2022-04-30T11:44
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена огранивается до 9 мая, уведомила пресс-служба департамента транспорта столицы.Как сообщалось в Telegram-канале департамента, с субботы временно прекращается движение поездов на маршруте между "Дубровкой" и "Волжской" из-за начала строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.В департаменте предупредили об изменении схемы движения городского транспорта в районе и запуске около 200 автобусов КМ, но им будет сложно справиться с пассажиропотоком. Поэтому в пресс-службе порекомендовали гражданам пользоваться на время работ другими линиями метро.Как отметили в дептрансе, на время закрытия будут запущены три бесплатных автобусных маршрута вдоль участка: КМ1 — от метро "Волжская" до метро "Текстильщики", КМ2 — от "Волжской" через МЦД Люблино, метро "Печатники" и "Кожуховская" до "Дубровки" и КМ3 (в будни) — от метро "Печатники" через "Кожуховскую" до "Дубровки".В пресс-службе дополнили, что во избежание критической нагрузки на Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии метро на них изменена схема движения. В частности, поезда будут проезжать станцию "Косино" без остановки, будет закрыта пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект".А на "фиолетовой " ветке поезда от "Котельников" до "Выхино" будут следовать с увеличенными интервалами. В дептрансе ожидают, что на станции "Текстильщиках" и "Выхино" будет много людей, поэтому каждый второй поезд на "Выхино" будет приходить пустым. И тогда на станциях "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Изменения действуют с 5.30 до 10.00.Также пресс-служба департамента сообщала, что для обеспечения стабильной работы бесплатных маршрутов КМ будет изменена схема движения транспорта в пяти районах юго-востока Москвы. Создано 16 километров временных выделенных полос.
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общество, москва, московский метрополитен
00:37 30.04.2022 (обновлено: 11:44 30.04.2022)
 
Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая

Участок "Дубровка" - "Волжская" "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременное закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Временное закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Временное закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена огранивается до 9 мая, уведомила пресс-служба департамента транспорта столицы.
Как сообщалось в Telegram-канале департамента, с субботы временно прекращается движение поездов на маршруте между "Дубровкой" и "Волжской" из-за начала строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
В департаменте предупредили об изменении схемы движения городского транспорта в районе и запуске около 200 автобусов КМ, но им будет сложно справиться с пассажиропотоком. Поэтому в пресс-службе порекомендовали гражданам пользоваться на время работ другими линиями метро.
Как отметили в дептрансе, на время закрытия будут запущены три бесплатных автобусных маршрута вдоль участка: КМ1 — от метро "Волжская" до метро "Текстильщики", КМ2 — от "Волжской" через МЦД Люблино, метро "Печатники" и "Кожуховская" до "Дубровки" и КМ3 (в будни) — от метро "Печатники" через "Кожуховскую" до "Дубровки".
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В пресс-службе дополнили, что во избежание критической нагрузки на Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии метро на них изменена схема движения. В частности, поезда будут проезжать станцию "Косино" без остановки, будет закрыта пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект".
А на "фиолетовой " ветке поезда от "Котельников" до "Выхино" будут следовать с увеличенными интервалами. В дептрансе ожидают, что на станции "Текстильщиках" и "Выхино" будет много людей, поэтому каждый второй поезд на "Выхино" будет приходить пустым. И тогда на станциях "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Изменения действуют с 5.30 до 10.00.
Также пресс-служба департамента сообщала, что для обеспечения стабильной работы бесплатных маршрутов КМ будет изменена схема движения транспорта в пяти районах юго-востока Москвы. Создано 16 километров временных выделенных полос.
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