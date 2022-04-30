https://ria.ru/20220430/metro-1786277977.html

Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая

Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая - РИА Новости, 30.04.2022

Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая

Движение поездов на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена огранивается до 9 мая, уведомила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:37

2022-04-30T00:37

2022-04-30T11:44

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена огранивается до 9 мая, уведомила пресс-служба департамента транспорта столицы.Как сообщалось в Telegram-канале департамента, с субботы временно прекращается движение поездов на маршруте между "Дубровкой" и "Волжской" из-за начала строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.В департаменте предупредили об изменении схемы движения городского транспорта в районе и запуске около 200 автобусов КМ, но им будет сложно справиться с пассажиропотоком. Поэтому в пресс-службе порекомендовали гражданам пользоваться на время работ другими линиями метро.Как отметили в дептрансе, на время закрытия будут запущены три бесплатных автобусных маршрута вдоль участка: КМ1 — от метро "Волжская" до метро "Текстильщики", КМ2 — от "Волжской" через МЦД Люблино, метро "Печатники" и "Кожуховская" до "Дубровки" и КМ3 (в будни) — от метро "Печатники" через "Кожуховскую" до "Дубровки".В пресс-службе дополнили, что во избежание критической нагрузки на Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии метро на них изменена схема движения. В частности, поезда будут проезжать станцию "Косино" без остановки, будет закрыта пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект".А на "фиолетовой " ветке поезда от "Котельников" до "Выхино" будут следовать с увеличенными интервалами. В дептрансе ожидают, что на станции "Текстильщиках" и "Выхино" будет много людей, поэтому каждый второй поезд на "Выхино" будет приходить пустым. И тогда на станциях "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Изменения действуют с 5.30 до 10.00.Также пресс-служба департамента сообщала, что для обеспечения стабильной работы бесплатных маршрутов КМ будет изменена схема движения транспорта в пяти районах юго-востока Москвы. Создано 16 километров временных выделенных полос.

https://realty.ria.ru/20220425/metro-1785278897.html

https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785262001.html

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общество, москва, московский метрополитен