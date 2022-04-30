В Псковской области открыли мемориал "Знамя Победы"
В Псковской области открыли мемориал "Знамя Победы"
Мемориал "Знамя Победы" открыли в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Мемориал в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, которые в 1945 году водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, открыли в Псковской области, сообщает администрация региона.
Монумент "Знамя Победы" установлен в поселке Идрица Себежского района.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что 77 лет назад произошло событие, которое изменило мир — на здании Рейхстага в Берлине водружен штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.
"Это значимый символ, который сегодня имеет особое значение. Спустя 77 лет Знамя Победы снова на передовой. Вместе с триколором его несут наши солдаты, которые сражаются с нацистами и освобождают города ДНР, ЛНР и Украины от коричневой чумы. Знамя Идрицкой дивизии по-прежнему вдохновляет и объединяет людей по всей стране и за ее пределами. И наша главная задача — хранить этот символ Победы, передавать память о нем нашим детям и внукам", — сказал Ведерников, слова которого приводятся в сообщении.
По словам председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского, история флага Идрицкой дивизии стала символичной.
"Именно сейчас это знамя стихийным образом поднимают на освобожденных территориях Донбасса наши воины. У них нет такого приказа, они делают это от души. И местные жители встречают их с этим знаменем... Когда мы символично связываем этим знаком и этим символом те времена и сегодняшний день, и когда открываем памятник Знамени Победы, мы твердо знаем, что те, кто несут это знамя, непобедимы. И что бы ни было, и как бы силы Запада не объединялись против России, мы знаем, что наше дело правое, что враг будет разбит. Победа всегда будет за нами", - сказал Мединский, слова которого приводятся в сообщении.
"Мы знаем, что в Европе сейчас с памятниками героям Великой Отечественной войны борются, а значит боятся. Боятся, что узнают правду о событиях 1941-1945 годов. Сегодня там подается своя версия истории. Деды, которые знали правду, ушли, и сегодня только памятники говорят о тех событиях правдиво. А в нашей стране возводятся новые монументы, потому что мы память о наших героях никому не отдадим", — отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Мемориал "Знамя Победы" представляет собой расположенные по кругу пилоны, объединенные в Знамя Победы. Он установлен у федеральной трассы М-9 "Балтия", недалеко от границы России с Латвией и Белоруссией. Автор композиции — российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.
Проект реализован Российским военно-историческим обществом по инициативе местных жителей и поддержке губернатора Псковской области. Памятник создавался в том числе на народные пожертвования.
В годы Великой Отечественной войны крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование "Идрицкая". В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома врага и победы советского народа над фашизмом.