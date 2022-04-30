https://ria.ru/20220430/medvezhata-1786367474.html
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз четырех бурых медвежат
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз четырех бурых медвежат - РИА Новости, 30.04.2022
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз четырех бурых медвежат
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех бурых медвежат, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе РФ. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:57
2022-04-30T17:57
2022-04-30T17:57
узбекистан
оренбургская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех бурых медвежат, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе РФ."Двухмесячные медвежата Зита, Гита, Чук и Гек - так их зовут по документам - были обнаружены в клетках в салоне транспортного средства, остановленного сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни в районе села Сагарчин", - рассказали в ведомстве.У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории России зверей.Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения."По документам медвежата были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана. Со слов водителя их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк", - отметили в таможне.Таможенные органы сейчас проводят оперативные мероприятия и устанавливают обстоятельства дела.
https://ria.ru/20220423/import-1785051210.html
узбекистан
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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узбекистан, оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз четырех бурых медвежат
Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз четырех бурых медвежат в Узбекистан