Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки 17 человек получили медицинскую помощь - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/medpomosch-1786309243.html
В ДНР за сутки 17 человек получили медицинскую помощь
В ДНР за сутки 17 человек получили медицинскую помощь - РИА Новости, 30.04.2022
В ДНР за сутки 17 человек получили медицинскую помощь
Медпомощь в Донецкой народной республике за сутки получили 17 человек, из них 11 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:13
2022-04-30T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785957370_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_70bff0cb1a566c1805b789b7d6626d59.jpg
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Медпомощь в Донецкой народной республике за сутки получили 17 человек, из них 11 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение минздрава."За минувшие сутки, с 09.00 29 апреля до 09.00 30 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 11 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 17 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/ranenyy-1786149995.html
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786298880.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785957370_0:25:960:745_1920x0_80_0_0_3fcf6a628657f18e3f16651a29530de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия
11:13 30.04.2022
 
В ДНР за сутки 17 человек получили медицинскую помощь

Минздрав ДНР сообщил, что в республике за сутки 17 человек получили медпомощь

© Фото : @dnronline / TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : @dnronline / Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Медпомощь в Донецкой народной республике за сутки получили 17 человек, из них 11 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение минздрава.
"За минувшие сутки, с 09.00 29 апреля до 09.00 30 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 11 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 17 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 14:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год. - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
09:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала