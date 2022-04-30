https://ria.ru/20220430/mediki-1786291352.html

Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе

Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе - РИА Новости, 30.04.2022

Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:05

2022-04-30T08:05

2022-04-30T08:05

общество

россия

якутск

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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.В ходе рабочей поездки в Якутск, Мурашко провел встречу с волонтерами-медиками, которые предложили рассмотреть возможность Минздраву России выступить инициатором создания сериала про работу волонтеров-медиков.Министр поблагодарил волонтеров-медиков, отметил, в том числе, их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и работу по формированию здорового образа жизни.

https://ria.ru/20220402/mediki-1781451460.html

россия

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, якутск