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Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе - РИА Новости, 30.04.2022
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Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе - РИА Новости, 30.04.2022
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:05
2022-04-30T08:05
общество
россия
якутск
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.В ходе рабочей поездки в Якутск, Мурашко провел встречу с волонтерами-медиками, которые предложили рассмотреть возможность Минздраву России выступить инициатором создания сериала про работу волонтеров-медиков.Министр поблагодарил волонтеров-медиков, отметил, в том числе, их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и работу по формированию здорового образа жизни.
https://ria.ru/20220402/mediki-1781451460.html
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общество, россия, якутск
08:05 30.04.2022
 
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе

Глава Минздрава Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.
В ходе рабочей поездки в Якутск, Мурашко провел встречу с волонтерами-медиками, которые предложили рассмотреть возможность Минздраву России выступить инициатором создания сериала про работу волонтеров-медиков.
"Я "за". Давайте вместе обратимся к министру культуры, вы подготовите такое обращение, а я ей лично передам",- сказал Мурашко в ответ на предложение волонтеров.
Министр поблагодарил волонтеров-медиков, отметил, в том числе, их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и работу по формированию здорового образа жизни.
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