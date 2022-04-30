https://ria.ru/20220430/mediki-1786291352.html
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе - РИА Новости, 30.04.2022
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:05
2022-04-30T08:05
2022-04-30T08:05
общество
россия
якутск
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.В ходе рабочей поездки в Якутск, Мурашко провел встречу с волонтерами-медиками, которые предложили рассмотреть возможность Минздраву России выступить инициатором создания сериала про работу волонтеров-медиков.Министр поблагодарил волонтеров-медиков, отметил, в том числе, их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и работу по формированию здорового образа жизни.
https://ria.ru/20220402/mediki-1781451460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, якутск
Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
Глава Минздрава Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею волонтеров-медиков снять сериал об их работе, пообещав обратиться с таким предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.
В ходе рабочей поездки в Якутск
, Мурашко провел встречу с волонтерами-медиками, которые предложили рассмотреть возможность Минздраву России
выступить инициатором создания сериала про работу волонтеров-медиков.
"Я "за". Давайте вместе обратимся к министру культуры, вы подготовите такое обращение, а я ей лично передам",- сказал Мурашко в ответ на предложение волонтеров.
Министр поблагодарил волонтеров-медиков, отметил, в том числе, их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и работу по формированию здорового образа жизни.