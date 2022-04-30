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Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка - РИА Новости, 30.04.2022
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Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка
Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка - РИА Новости, 30.04.2022
Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:13
2022-04-30T18:15
владимир путин
материнский капитал
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ распространяет право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.Также закон предусматривает право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
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владимир путин, материнский капитал
18:13 30.04.2022 (обновлено: 18:15 30.04.2022)
 
Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка

Путин подписал закон о праве отцов на получение маткапитала при смерти матери ребенка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ распространяет право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
Также закон предусматривает право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
Деньги в руках женщины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:28
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
 
Владимир ПутинМатеринский капитал
 
 
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