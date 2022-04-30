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Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на "Азовстали" - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/mariupol-1786350846.html
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на "Азовстали"
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на "Азовстали" - РИА Новости, 30.04.2022
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на "Азовстали"
Передвижение украинских военных на блокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:43
2022-04-30T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
мариуполь
россия
украина
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МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Передвижение украинских военных на блокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника РИА Новости.На кадрах, снятых днем в северной части комбината, видно, как три человека обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки, очевидно, входного помещения. В руках у них предметы, похожие на стрелковое оружие: автоматы, винтовки или ручные пулеметы. Судя по съемке, люди носят военную форму и каски.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
мариуполь
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Передвижение украинских военных в блокированной "Азовстали" с беспилотника
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных в северной части блокированной "Азовстали". Отчётливо в увеличенном масштабе можно видеть с 10-й секунды.
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, россия, украина
16:43 30.04.2022 (обновлено: 22:19 30.04.2022)
 
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на "Азовстали"

Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных на блокированной "Азовстали"

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МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Передвижение украинских военных на блокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника РИА Новости.
На кадрах, снятых днем в северной части комбината, видно, как три человека обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки, очевидно, входного помещения. В руках у них предметы, похожие на стрелковое оружие: автоматы, винтовки или ручные пулеметы. Судя по съемке, люди носят военную форму и каски.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинМариупольРоссияУкраина
 
 
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