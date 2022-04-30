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Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022
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Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи
Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022
Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:07
2022-04-30T17:07
в мире
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
франция
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную."Наша поддержка (Украины) военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - написал он в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/makron-1786351862.html
https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, франция
17:07 30.04.2022
 
Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Президент Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.
Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 16:50В мире
Макрон пообещал Зеленскому помощь в расследовании военных преступлений
"Наша поддержка (Украины) военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - написал он в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 14:31
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
 
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