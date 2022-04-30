https://ria.ru/20220430/makron-1786356607.html

Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022

Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:07

2022-04-30T17:07

2022-04-30T17:07

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную."Наша поддержка (Украины) военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - написал он в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/makron-1786351862.html

https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, франция