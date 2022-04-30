https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2022
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:31
2022-04-30T14:31
2022-04-30T14:45
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор в субботу.По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку".
https://ria.ru/20220429/finansy-1786056316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина
14:31 30.04.2022 (обновлено: 14:45 30.04.2022)
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
BFMTV: президент Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву