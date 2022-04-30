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Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2022
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Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2022
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:31
2022-04-30T14:45
в мире
франция
украина
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор в субботу.По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку".
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в мире, франция, украина
14:31 30.04.2022 (обновлено: 14:45 30.04.2022)
 
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ

BFMTV: президент Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор в субботу.
По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 04:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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