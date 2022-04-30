https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html

Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ

Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2022

Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:31

2022-04-30T14:31

2022-04-30T14:45

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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор в субботу.По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку".

https://ria.ru/20220429/finansy-1786056316.html

франция

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина