https://ria.ru/20220430/lukashenko-1786302556.html
Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН
Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН - РИА Новости, 30.04.2022
Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения и заявил, что Минск остается приверженным целям... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:00
2022-04-30T10:00
2022-04-30T10:00
в мире
александр лукашенко
антониу гутерриш
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения и заявил, что Минск остается приверженным целям деятельности организации, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения", - сообщили в пресс-службе. Согласно ее данным, в поздравлении Лукашенко высказал уверенность, что под профессиональным руководством Гуттереша "ООН сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем"."Республика Беларусь остается приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что "особое значение при этом Минск придает сотрудничеству с ООН и странами-членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела".
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/lukashenko-1786122612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, антониу гутерриш, белоруссия, минск, оон
Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН