https://ria.ru/20220430/lukashenko-1786302556.html

Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН

Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН - РИА Новости, 30.04.2022

Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения и заявил, что Минск остается приверженным целям... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:00

2022-04-30T10:00

2022-04-30T10:00

в мире

александр лукашенко

антониу гутерриш

белоруссия

минск

оон

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения и заявил, что Минск остается приверженным целям деятельности организации, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения", - сообщили в пресс-службе. Согласно ее данным, в поздравлении Лукашенко высказал уверенность, что под профессиональным руководством Гуттереша "ООН сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем"."Республика Беларусь остается приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что "особое значение при этом Минск придает сотрудничеству с ООН и странами-членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела".

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/lukashenko-1786122612.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/oon-1786036717.html

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Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, антониу гутерриш, белоруссия, минск, оон