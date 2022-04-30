https://ria.ru/20220430/litsenziya-1786371941.html

Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки

Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки - РИА Новости, 30.04.2022

Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки

Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T18:33

2022-04-30T18:33

2022-04-30T18:33

экономика

чехия

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка.Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке."Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html

чехия

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экономика, чехия, сбербанк россии