https://ria.ru/20220430/litsenziya-1786371941.html
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки - РИА Новости, 30.04.2022
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки
Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:33
2022-04-30T18:33
2022-04-30T18:33
экономика
чехия
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_0:6:2876:1624_1920x0_80_0_0_45d0bcfb6b567c5e4755ad36e3952d5d.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка.Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке."Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7d3a181790e6f72871beede3022997b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чехия, сбербанк россии
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ