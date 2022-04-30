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Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки - РИА Новости, 30.04.2022
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Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки - РИА Новости, 30.04.2022
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки
Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:33
2022-04-30T18:33
экономика
чехия
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка.Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке."Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html
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экономика, чехия, сбербанк россии
18:33 30.04.2022
 
Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки

Сбербанк решил не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка.
Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке.
"Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", - сказано в сообщении.
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