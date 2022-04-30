https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада

Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада

Спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью агентству... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:06

2022-04-30T03:06

2022-04-30T07:40

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа.Он отметил, что "тех, кто проводит самостоятельный курс во внутренней и внешней политике, западники пытаются подавлять самыми грубыми методами"."Причем не только Россию. Мы видим, как навязывается "блоковое мышление" в Азиатско-Тихоокеанском регионе… В духе архаичной "доктрины Монро" США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке… В этом русле и непрекращающееся давление на Белоруссию. Данный список может быть продолжен", - сказал Лавров.При этом министр выразил уверенность, что попытки "коллективного Запада" остановить естественный ход истории и решить свои проблемы за счет других обречены, поскольку современный мир многополярен.Запад забыл про многополярность мираЗапад и его сателлиты пытаются быть "вершителями судеб человечества", подчеркнул глава МИД. По его словам, западное меньшинство пытается подменить архитектуру ООН, сформированную по итогам Второй мировой войны, собственным "порядком, основанным на правилах". "Эти правила Вашингтон и его союзники пишут сами, а затем навязывают международному сообществу в качестве обязательных для исполнения", - констатировал он.Как отметил министр, США и их союзники забывают, что мир многополярен. "Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества", - заявил министр.Лавров выразил уверенность, что русофобская линия Запада не имеет никаких перспектив. "Сейчас ситуация стабилизируется, хотя, конечно, далеко не все риски уже миновали. В любом случае ослабить нас не получится", - заявил он.По словам министра, правящие круги Запада не смущает, что антироссийские санкции уже начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств, в США и многих странах Европы экономическая динамика ухудшается, растут инфляция и безработица.Инструмент сдерживания РоссииГлава МИД также обвинил США и НАТО в том, что те долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания Москвы.По его словам, в вопросе кризиса на Украине речь нужно вести о многолетней деструктивной линии стран Запада во главе с США, одной из составляющих которой стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, несмотря на политические обязательства о нерасширении альянса."Как известно, эти обещания остались пустыми словами. Все эти годы натовская инфраструктура перемещалась все ближе к российским границам", - добавил Лавров, напомнив, что Вашингтон и Брюссель отвергли выдвинутые Россией инициативы по гарантиям безопасности.Судьба Украины безразличнаСША и Евросоюз, по словам Лаврова, намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им безразлична судьба Украины как самостоятельной страны. Страны НАТО, подчеркнул он, делают все, чтобы помешать завершению спецоперации на Украине путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, отметил глава МИД. По его словам, украинский народ нуждается не в ПЗРК Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов."Во-вторых, необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве", - добавил Лавров.Он отметил, что украинские вооруженные формирования, используя мирных граждан в качестве "живого щита", осуществляют "варварские обстрелы городов", а также "с животной жестокостью" издеваются над российскими военнопленными, публикуя это в интернете.Западу, по словам Лаврова, давно пора прекратить безоговорочно "обелять" и покрывать Киев, в противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786283686.html

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283579.html

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283130.html

https://ria.ru/20220429/nato-1786269377.html

https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html

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в мире, украина, россия, сша, весь мир, донбасс, сергей лавров