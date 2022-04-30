https://ria.ru/20220430/kuban-1786396063.html

Институты поддержки бизнеса Кубани докапитализируют на миллиард рублей

Институты поддержки бизнеса Кубани докапитализируют на миллиард рублей - РИА Новости, 30.04.2022

Институты поддержки бизнеса Кубани докапитализируют на миллиард рублей

Власти Кубани выделили из краевого бюджета дополнительно 1 миллиард рублей на то, чтобы докапитализировать краевые институты поддержки бизнеса, сообщает... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T22:02

2022-04-30T22:02

2022-04-30T22:02

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Власти Кубани выделили из краевого бюджета дополнительно 1 миллиард рублей на то, чтобы докапитализировать краевые институты поддержки бизнеса, сообщает администрация региона.Уточняется, что решение докапитализировать краевые институты поддержки бизнеса на 1 миллиард рублей принял губернатор края Вениамин Кондратьев."В сложившихся экономических условиях одна из наших основных задач – поддержать бизнес, сохранить льготные условия предоставления поручительств и низкие процентные ставки по займам. Мы видим, что растет запрос предпринимателей на различные программы наших региональных фондов. В связи с этим приняли решение их докапитализировать. Из краевого бюджета на эти цели дополнительно выделили 1 миллиард рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что Фонд развития промышленности края будет дофинансирован на 500 миллионов рублей. "Его капитализация превысит 4,5 миллиарда рублей. Также Фонд микрофинансирования Краснодарского края – на 300 миллионов рублей и региональный Фонд развития бизнеса – на 200 миллионов рублей. Это позволит помочь большему числу предпринимателей", – пояснил Кондратьев.Как отмечают в администрации, Фонд развития промышленности Кубани (ФРП) входит в ТОП-3 аналогичных организаций России. Для предприятий доступны 14 программ, ставки по которым не превышают 4% годовых. Десять из них Фонд финансирует самостоятельно, четыре – при поддержке федерального ФРП.Региональные фонды микрофинансирования и развития бизнеса оказывают господдержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".По данным ведомства, на сегодняшний день в региональном Фонде микрофинансирования действуют 19 программ. По ним клиенты могут получить микрозайм по ставке от 0,1% до 6,5% годовых.

https://ria.ru/20220430/kuban-1786371539.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, фонд развития промышленности