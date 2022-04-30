https://ria.ru/20220430/kuban-1786371539.html

На Кубани расширили план обеспечения развития экономики

На Кубани расширили план обеспечения развития экономики - РИА Новости, 30.04.2022

На Кубани расширили план обеспечения развития экономики

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился еще девятью мерами поддержки бизнеса, сообщает... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T18:37

2022-04-30T18:37

2022-04-30T18:37

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

игорь галась

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился еще девятью мерами поддержки бизнеса, сообщает администрация региона.Дополнительные меры утвердил губернатор края Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате краевой план стал включать в себя 72 решения."Решения краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона позволят продолжить работу по устранению инфраструктурных ограничений территорий. Мы планируем развивать промышленные производства, что позволит создать дополнительные рабочие места", – приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Галася. Он добавил, что в рамках импортозамещения краевые власти совместно с бизнесом прорабатывают максимально эффективные решения для поддержки существующих и создания новых предприятий.Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов бизнеса на 1 миллиард рублей. Также среди новых мер поддержки – предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог."На эти цели в 2022 году направят 490 миллионов рублей. Субсидии предоставят и на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по подготовке документации для планировки территорий. В краевом бюджете на эти расходы запланировано 40 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.В рамках краевого плана предусматриваются субсидии на возмещение затрат по оплате процентов инвестиционных кредитов. Юридические лица, заключившие кредитные договоры даже в рамках льготного кредитования, смогут получить субсидию в течение 3 лет. Для кредитных договоров, заключенных вне программ льготного кредитования, процентная ставка по кредиту после получения субсидии составит 8%, а для кредитных договоров, заключенных в рамках льготного кредитования – 6%."Принятые меры позволят бизнесу продолжить финансирование проектов с помощью льготных кредитов. Кроме того, мы рассчитываем, что ими сможет воспользоваться большее число организаций Кубани. Минимальный порог кредитных обязательств инвесторов снижен со 100 миллионов рублей до 30 миллионов", – уточнил Галась.

https://ria.ru/20220429/kuban-1786236366.html

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краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, игорь галась, краснодарский край