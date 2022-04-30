https://ria.ru/20220430/kuban-1786371539.html
На Кубани расширили план обеспечения развития экономики
На Кубани расширили план обеспечения развития экономики - РИА Новости, 30.04.2022
На Кубани расширили план обеспечения развития экономики
План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился еще девятью мерами поддержки бизнеса, сообщает... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:37
2022-04-30T18:37
2022-04-30T18:37
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
игорь галась
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился еще девятью мерами поддержки бизнеса, сообщает администрация региона.Дополнительные меры утвердил губернатор края Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате краевой план стал включать в себя 72 решения."Решения краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона позволят продолжить работу по устранению инфраструктурных ограничений территорий. Мы планируем развивать промышленные производства, что позволит создать дополнительные рабочие места", – приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Галася. Он добавил, что в рамках импортозамещения краевые власти совместно с бизнесом прорабатывают максимально эффективные решения для поддержки существующих и создания новых предприятий.Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов бизнеса на 1 миллиард рублей. Также среди новых мер поддержки – предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог."На эти цели в 2022 году направят 490 миллионов рублей. Субсидии предоставят и на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по подготовке документации для планировки территорий. В краевом бюджете на эти расходы запланировано 40 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.В рамках краевого плана предусматриваются субсидии на возмещение затрат по оплате процентов инвестиционных кредитов. Юридические лица, заключившие кредитные договоры даже в рамках льготного кредитования, смогут получить субсидию в течение 3 лет. Для кредитных договоров, заключенных вне программ льготного кредитования, процентная ставка по кредиту после получения субсидии составит 8%, а для кредитных договоров, заключенных в рамках льготного кредитования – 6%."Принятые меры позволят бизнесу продолжить финансирование проектов с помощью льготных кредитов. Кроме того, мы рассчитываем, что ими сможет воспользоваться большее число организаций Кубани. Минимальный порог кредитных обязательств инвесторов снижен со 100 миллионов рублей до 30 миллионов", – уточнил Галась.
https://ria.ru/20220429/kuban-1786236366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вениамин кондратьев, игорь галась, краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился еще девятью мерами поддержки бизнеса, сообщает администрация региона.
Дополнительные меры утвердил губернатор края Краснодарского края Вениамин Кондратьев
. В результате краевой план стал включать в себя 72 решения.
"Решения краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона позволят продолжить работу по устранению инфраструктурных ограничений территорий. Мы планируем развивать промышленные производства, что позволит создать дополнительные рабочие места", – приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Галася
. Он добавил, что в рамках импортозамещения краевые власти совместно с бизнесом прорабатывают максимально эффективные решения для поддержки существующих и создания новых предприятий.
Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов бизнеса на 1 миллиард рублей. Также среди новых мер поддержки – предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
"На эти цели в 2022 году направят 490 миллионов рублей. Субсидии предоставят и на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по подготовке документации для планировки территорий. В краевом бюджете на эти расходы запланировано 40 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.
В рамках краевого плана предусматриваются субсидии на возмещение затрат по оплате процентов инвестиционных кредитов. Юридические лица, заключившие кредитные договоры даже в рамках льготного кредитования, смогут получить субсидию в течение 3 лет. Для кредитных договоров, заключенных вне программ льготного кредитования, процентная ставка по кредиту после получения субсидии составит 8%, а для кредитных договоров, заключенных в рамках льготного кредитования – 6%.
"Принятые меры позволят бизнесу продолжить финансирование проектов с помощью льготных кредитов. Кроме того, мы рассчитываем, что ими сможет воспользоваться большее число организаций Кубани. Минимальный порог кредитных обязательств инвесторов снижен со 100 миллионов рублей до 30 миллионов", – уточнил Галась.
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