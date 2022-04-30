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Крымские татары поддержали проведение спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Крымские татары поддержали проведение спецоперации на Украине
Крымские татары поддержали проведение спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Крымские татары поддержали проведение спецоперации на Украине
Крымские татары заявили о полной поддержке внешнеполитического курса президента РФ Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:47
2022-04-30T13:47
владимир путин
россия
украина
донбасс
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары заявили о полной поддержке внешнеполитического курса президента РФ Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России и ее граждан, говорится в обращении съезда муниципальных депутатов и общественников.В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. Центральный вопрос - принятие обращения о поддержке курса президента России по денацификации и демилитаризации Украины."Мы, крымские татары, проживающие на своей родине, в Крыму, выражаем полную поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации Владимира Путина, направленному на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. Мы верим нашему лидеру, верим в нашу общую победу. Благодарим за мирное, чистое небо над головой", - говорится в принятом обращении.Участники съезда назвали Россию ведущей державой с мощным экономическим и оборонным потенциалом, которую возглавляет сильный и решительный главнокомандующий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/krym-1786322827.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, общество
13:47 30.04.2022
 
Крымские татары поддержали проведение спецоперации на Украине

Депутаты и общественники заявили, что крымские татары поддержали спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары заявили о полной поддержке внешнеполитического курса президента РФ Владимира Путина, направленного на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России и ее граждан, говорится в обращении съезда муниципальных депутатов и общественников.
В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. Центральный вопрос - принятие обращения о поддержке курса президента России по денацификации и демилитаризации Украины.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 12:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине
"Мы, крымские татары, проживающие на своей родине, в Крыму, выражаем полную поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации Владимира Путина, направленному на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. Мы верим нашему лидеру, верим в нашу общую победу. Благодарим за мирное, чистое небо над головой", - говорится в принятом обращении.
Участники съезда назвали Россию ведущей державой с мощным экономическим и оборонным потенциалом, которую возглавляет сильный и решительный главнокомандующий.
"Государство поддерживает и защищает все народы и народности, входящие в общую семью народов Российской Федерации, развитие их языка, традиций, культуры и самобытности", - говорится в обращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг крымских татар - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 13:28
Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени
 
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