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Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/krym-1786322827.html
Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине
Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине
Крымские татары готовы отправиться добровольцами для участия в специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:53
2022-04-30T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары готовы отправиться добровольцами для участия в специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. На съезде планируется принять обращение в поддержку проведения специальной военной операции и курса на денацификацию и демилитаризацию Украины."Крымские татары полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет нашей страны вместе со всем многонациональным народом. Уже сегодня крымские татары, в составе российской армии, принимают участие в спецоперации и зачищают Украину от нацистов и готовы туда ехать в качестве добровольцев", - сказал РИА Новости Умеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии, общество
12:53 30.04.2022 (обновлено: 12:57 30.04.2022)
 
Крымские татары готовы участвовать добровольцами в спецоперации на Украине

Глава автономии Умеров: крымские татары готовы участвовать в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары готовы отправиться добровольцами для участия в специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. На съезде планируется принять обращение в поддержку проведения специальной военной операции и курса на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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"Крымские татары полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет нашей страны вместе со всем многонациональным народом. Уже сегодня крымские татары, в составе российской армии, принимают участие в спецоперации и зачищают Украину от нацистов и готовы туда ехать в качестве добровольцев", - сказал РИА Новости Умеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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