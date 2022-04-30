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В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 485 новых случаев COVID-19, умерло 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:52
2022-04-30T11:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 485 новых случаев COVID-19, умерло 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 485, 152 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 616, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 760 698 случаев коронавируса, выздоровели 2 568 474 человека, умерло из-за COVID 43 243 человека.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:52 30.04.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19

В Москве выявили 485 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 485 новых случаев COVID-19, умерло 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 485, 152 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 616, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 760 698 случаев коронавируса, выздоровели 2 568 474 человека, умерло из-за COVID 43 243 человека.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
07:25Распространение коронавируса
Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
 
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