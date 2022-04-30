https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786312270.html

В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19

Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 0,63% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:33

2022-04-30T11:33

2022-04-30T12:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 0,63% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 30 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2574 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,63%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение - в 38, ситуация осталась без изменений в шести субъектах страны."Выявлено 7 363 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 157 человек", - также говорится в сообщении.При этом за сутки в России выздоровели 11 022 человека, что на 0,17% меньше по сравнению с 29 апреля.

https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786289639.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия