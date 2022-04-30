https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786312270.html
В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 0,63% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:33
2022-04-30T11:33
2022-04-30T12:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 0,63% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 30 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2574 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,63%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение - в 38, ситуация осталась без изменений в шести субъектах страны."Выявлено 7 363 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 157 человек", - также говорится в сообщении.При этом за сутки в России выздоровели 11 022 человека, что на 0,17% меньше по сравнению с 29 апреля.
https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786289639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:33 30.04.2022 (обновлено: 12:03 30.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 2574 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 7363 новых случая заражения коронавирусом