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Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр - РИА Новости, 30.04.2022
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https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786290169.html
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр - РИА Новости, 30.04.2022
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр
Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:51
2022-04-30T07:51
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рамках профилактических осмотров при необходимости, конечно, у нас включается программа углубленной диспансеризации, углубленных профосмотров", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дополнительные исследования, чтобы выявить последствия болезни.Министр также подчеркнул, что сейчас детям самое время пройти вакцинацию перед летним отдыхом и туристическими поездками.
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общество, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко
07:51 30.04.2022
 
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр

Глава Минздрава Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В рамках профилактических осмотров при необходимости, конечно, у нас включается программа углубленной диспансеризации, углубленных профосмотров", - сказал Мурашко журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
07:36Распространение коронавируса
Мурашко предупредил о риске развития аутоиммунных болезней после COVID-19
Он отметил, что врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дополнительные исследования, чтобы выявить последствия болезни.
Министр также подчеркнул, что сейчас детям самое время пройти вакцинацию перед летним отдыхом и туристическими поездками.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мурашко
 
 
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