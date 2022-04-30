https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786290169.html

Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр

Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр - РИА Новости, 30.04.2022

Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр

Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:51

2022-04-30T07:51

2022-04-30T07:51

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общество

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рамках профилактических осмотров при необходимости, конечно, у нас включается программа углубленной диспансеризации, углубленных профосмотров", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дополнительные исследования, чтобы выявить последствия болезни.Министр также подчеркнул, что сейчас детям самое время пройти вакцинацию перед летним отдыхом и туристическими поездками.

https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786289639.html

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общество, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко