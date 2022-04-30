https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786290169.html
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр - РИА Новости, 30.04.2022
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр
Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:51
2022-04-30T07:51
2022-04-30T07:51
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731829513_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_81d5f74ed69d87d12852e2bd716e5a97.jpg
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рамках профилактических осмотров при необходимости, конечно, у нас включается программа углубленной диспансеризации, углубленных профосмотров", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дополнительные исследования, чтобы выявить последствия болезни.Министр также подчеркнул, что сейчас детям самое время пройти вакцинацию перед летним отдыхом и туристическими поездками.
https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786289639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731829513_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8287e2d55c210dc10ddaa75db63b8cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко
Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр
Глава Минздрава Мурашко: для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный осмотр