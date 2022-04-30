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Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе - РИА Новости, 30.04.2022
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе
В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:22
2022-04-30T06:22
2022-04-30T06:22
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе, чтобы уменьшить риски COVID