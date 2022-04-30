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Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе - РИА Новости, 30.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786287396.html
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе - РИА Новости, 30.04.2022
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе
В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:22
2022-04-30T06:22
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
06:22 30.04.2022
 
Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе

Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе, чтобы уменьшить риски COVID

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщины моют теплицу на садовом участке
Женщины моют теплицу на садовом участке - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Женщины моют теплицу на садовом участке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"На свежем воздухе больше времени проводите, а не в помещении", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как провести майские праздники, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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