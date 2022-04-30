https://ria.ru/20220430/koronavirus-1786287396.html

Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе

Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе - РИА Новости, 30.04.2022

Инфекционист советует провести майские праздники на воздухе

В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T06:22

2022-04-30T06:22

2022-04-30T06:22

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782957810_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_aa26922377148aca7425fe41a8c5aaba.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В майские праздники больше времени стоит проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19