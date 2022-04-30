https://ria.ru/20220430/kontsert-1786391752.html

В Ереване прошел концерт к 30-летию армяно-российских дипотношений

В Ереване прошел концерт к 30-летию армяно-российских дипотношений - РИА Новости, 30.04.2022

В Ереване прошел концерт к 30-летию армяно-российских дипотношений

Концерт, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Арменией и Россией, прошел в субботу в Ереване. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:30

2022-04-30T21:30

2022-04-30T21:36

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ЕРЕВАН, 30 апр – РИА Новости. Концерт, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Арменией и Россией, прошел в субботу в Ереване.Собравшиеся держали плакаты с надписями "Дружбу не запретить", "Мы вместе 30 лет", "Дружим всегда и навсегда", "У нас общие цели и ценности", передает Sputnik Армения."История неоднократно доказывала, что когда армянский народ вместе с великим русским народом - он побеждает, он силен", - сказал на открытии мероприятия соучредитель движения "Сильная Армения с Россией - За новый Союз" Айк Бабуханян.Он призвал всегда помнить наставления великих армян, которые говорили о необходимости дружбы с русским народом: Исраэла Ори, Хачатура Абовяна, Ованнеса Туманяна, Андраника Озаняна и других. К тому же у двух народов единые общехристианские ценности, заявил лидер движения.Бабуханян отметил, что Россия сейчас в сложной ситуации, так как ей приходится защищать права не только Донбасса и Крыма, но и принцип права наций на самоопределение в целом."Мы вместе, мы на правильном пути. Мы не только народ, который получает - помощь, защиту и содействие, но и тот народ, который готов встать с нашим союзником в одном ряду и поддержать. И сказать миру, что распространение русофобии - очень опасный путь для всего мира. Мы тут, чтобы сказать "нет" нацизму, "нет" ксенофобии, и "да" - армяно-российской дружбе. Мы вместе были веками, мы вместе должны быть сейчас и в будущем", - сказал Бабуханян.В ходе концерта выступили как армянские, так и российские коллективы. Был исполнен знаменитый армянский танец "Берд".

https://ria.ru/20220422/pamyatnik-1784926802.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, sputnik армения, ереван, армения