https://ria.ru/20220430/kontrol-1786386656.html
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного - РИА Новости, 30.04.2022
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон, сообщил офицер пресс-службы Народной РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:27
2022-04-30T20:27
2022-04-30T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
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вооруженные силы украины
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции Антон Микужис."Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон", — сообщил Микужис журналистам.Один из участников штурма показал журналистам позиции украинских боевиков. По его словам, наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики передвигались буквально в полный рост. Именно поэтому силовики отступили сюда из жилой застройки Рубежного, где таких коммуникаций нет."Сопротивление было яростным. Работали пулеметы, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись, страх у них отсутствовал", — рассказал боец Народной милиции журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donbass-1786304206.html
https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786056899.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боец ЛНР о позиции украинских боевиков и трудностях ведения боя
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону города Рубежное. Боец ЛНР показал позиции противника и объяснил, почему было тяжело: боевики были под воздействием сильных препаратов
2022-04-30T20:27
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рубежное, россия, украина, вооруженные силы украины
20:27 30.04.2022 (обновлено: 22:37 30.04.2022)
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного
Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную ВСУ в укрепрайон
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции Антон Микужис.
"Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное
, которую они превратили в укрепрайон", — сообщил Микужис журналистам.
Один из участников штурма показал журналистам позиции украинских боевиков. По его словам, наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики передвигались буквально в полный рост. Именно поэтому силовики отступили сюда из жилой застройки Рубежного, где таких коммуникаций нет.
"Сопротивление было яростным. Работали пулеметы, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись, страх у них отсутствовал", — рассказал боец Народной милиции журналистам.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.