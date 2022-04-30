https://ria.ru/20220430/kontrol-1786386656.html

Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного

Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного - РИА Новости, 30.04.2022

Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного

Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон, сообщил офицер пресс-службы Народной РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:27

2022-04-30T20:27

2022-04-30T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону Рубежного, превращенную украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции Антон Микужис."Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон", — сообщил Микужис журналистам.Один из участников штурма показал журналистам позиции украинских боевиков. По его словам, наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики передвигались буквально в полный рост. Именно поэтому силовики отступили сюда из жилой застройки Рубежного, где таких коммуникаций нет."Сопротивление было яростным. Работали пулеметы, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись, страх у них отсутствовал", — рассказал боец Народной милиции журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/donbass-1786304206.html

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786056899.html

рубежное

россия

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Боец ЛНР о позиции украинских боевиков и трудностях ведения боя Народная милиция ЛНР взяла под контроль промзону города Рубежное. Боец ЛНР показал позиции противника и объяснил, почему было тяжело: боевики были под воздействием сильных препаратов 2022-04-30T20:27 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рубежное, россия, украина, вооруженные силы украины