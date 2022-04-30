https://ria.ru/20220430/kontrakt-1786284652.html

Лавров: Россия будет добросовестно исполнять обязательства по энергетике

Лавров: Россия будет добросовестно исполнять обязательства по энергетике - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: Россия будет добросовестно исполнять обязательства по энергетике

Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции, заявил глава... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:44

2022-04-30T03:44

2022-04-30T03:44

экономика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Россия как ответственный участник мирового рынка намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - сказал Лавров в интервью информационному агентству "Синьхуа".

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/lavrov-1786271793.html

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экономика, россия, сергей лавров