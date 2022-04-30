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Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей - РИА Новости, 30.04.2022
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Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей - РИА Новости, 30.04.2022
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей
Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:15
2022-04-30T08:15
россия
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым продуктом, говорится в исследовании страховой компании "Пульс", которое есть в распоряжении РИА Новости."Поисковые запросы на покупку страховок от укусов клещей в России в среднем составляют 40-50% от аналогичных запросов на покупку страховки ОСАГО. Это следует из поисковой интернет-статистики прошлого пикового сезона - с конца апреля по начало июля", - говорится в сообщении.При этом в начале сезона 2022 года интерес к таким страховкам остается на уровне прошлого года, говорят эксперты. Количество ежемесячных запросов по страховкам от клеща в это время ожидается на уровне 40 тысяч в месяц, указывается в материалах."Однако в некоторые дни запрос на страховку от укусов клещей достигает 80-90%, например, в предпраздничные дни в самом конце апреля или в некоторые дни майских праздников", - выяснили эксперты.
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россия, общество
08:15 30.04.2022
 
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей

Компания "Пульс": интерес к страховке от клещей сопоставим с запросами на ОСАГО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование клещей
Исследование клещей - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование клещей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым продуктом, говорится в исследовании страховой компании "Пульс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Поисковые запросы на покупку страховок от укусов клещей в России в среднем составляют 40-50% от аналогичных запросов на покупку страховки ОСАГО. Это следует из поисковой интернет-статистики прошлого пикового сезона - с конца апреля по начало июля", - говорится в сообщении.
При этом в начале сезона 2022 года интерес к таким страховкам остается на уровне прошлого года, говорят эксперты. Количество ежемесячных запросов по страховкам от клеща в это время ожидается на уровне 40 тысяч в месяц, указывается в материалах.
"Однако в некоторые дни запрос на страховку от укусов клещей достигает 80-90%, например, в предпраздничные дни в самом конце апреля или в некоторые дни майских праздников", - выяснили эксперты.
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 02:10
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
 
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