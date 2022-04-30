https://ria.ru/20220430/kleschi-1786291851.html
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей - РИА Новости, 30.04.2022
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей
Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:15
2022-04-30T08:15
2022-04-30T08:15
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым продуктом, говорится в исследовании страховой компании "Пульс", которое есть в распоряжении РИА Новости."Поисковые запросы на покупку страховок от укусов клещей в России в среднем составляют 40-50% от аналогичных запросов на покупку страховки ОСАГО. Это следует из поисковой интернет-статистики прошлого пикового сезона - с конца апреля по начало июля", - говорится в сообщении.При этом в начале сезона 2022 года интерес к таким страховкам остается на уровне прошлого года, говорят эксперты. Количество ежемесячных запросов по страховкам от клеща в это время ожидается на уровне 40 тысяч в месяц, указывается в материалах."Однако в некоторые дни запрос на страховку от укусов клещей достигает 80-90%, например, в предпраздничные дни в самом конце апреля или в некоторые дни майских праздников", - выяснили эксперты.
https://ria.ru/20220424/kleschi-1785133801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Аналитики рассказали об интересе россиян к страховке от клещей
Компания "Пульс": интерес к страховке от клещей сопоставим с запросами на ОСАГО
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Интерес россиян к страховкам от укусов клещей перед майскими праздниками сопоставим с запросами на полис ОСАГО, который является самым популярным страховым продуктом, говорится в исследовании страховой компании "Пульс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Поисковые запросы на покупку страховок от укусов клещей в России
в среднем составляют 40-50% от аналогичных запросов на покупку страховки ОСАГО
. Это следует из поисковой интернет-статистики прошлого пикового сезона - с конца апреля по начало июля", - говорится в сообщении.
При этом в начале сезона 2022 года интерес к таким страховкам остается на уровне прошлого года, говорят эксперты. Количество ежемесячных запросов по страховкам от клеща в это время ожидается на уровне 40 тысяч в месяц, указывается в материалах.
"Однако в некоторые дни запрос на страховку от укусов клещей достигает 80-90%, например, в предпраздничные дни в самом конце апреля или в некоторые дни майских праздников", - выяснили эксперты.