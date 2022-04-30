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В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания - РИА Новости, 30.04.2022
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В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания - РИА Новости, 30.04.2022
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:09
2022-04-30T15:14
в мире
китай
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.
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в мире, китай
15:09 30.04.2022 (обновлено: 15:14 30.04.2022)
 
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

В китайском городе Чанша почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.
Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.
Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:13
В Китае обрушилось шестиэтажное здание
 
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