https://ria.ru/20220430/kitay-1786337711.html

В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания - РИА Новости, 30.04.2022

В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:09

2022-04-30T15:09

2022-04-30T15:14

в мире

китай

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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20220429/kitay-1786079468.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай