https://ria.ru/20220430/kitay-1786337711.html
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания - РИА Новости, 30.04.2022
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:09
2022-04-30T15:09
2022-04-30T15:14
в мире
китай
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20220429/kitay-1786079468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай
15:09 30.04.2022 (обновлено: 15:14 30.04.2022)
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
В китайском городе Чанша почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в первой половине дня в городе Чанша
провинции Хунань
в центральном Китае
. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.
Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.
Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.