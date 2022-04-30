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Медведев поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786340824.html
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:39
2022-04-30T15:39
культура
новости культуры
филипп киркоров
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева.Филипп Киркоров – Народный артист России (2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины (2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017).В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий."Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования – миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом", - говорится в телеграмме, направленной артисту."Вы органично сочетаете прекрасное вокальное и хореографическое мастерство с неподдельной искренностью и большим сценическим обаянием. На концертах – создаете особую атмосферу, превращаете каждую песню в настоящий хит, а выступление – в красочный спектакль. И всегда дарите слушателям радость и хорошее настроение", - отметил Медведев.Медведев пожелал Киркорову "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов".
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новости культуры, филипп киркоров, россия, дмитрий медведев
15:39 30.04.2022
 
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем

Зампред Совбеза Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева.
Филипп Киркоров – Народный артист России (2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины (2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017).
В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий.
"Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования – миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом", - говорится в телеграмме, направленной артисту.
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"Вы органично сочетаете прекрасное вокальное и хореографическое мастерство с неподдельной искренностью и большим сценическим обаянием. На концертах – создаете особую атмосферу, превращаете каждую песню в настоящий хит, а выступление – в красочный спектакль. И всегда дарите слушателям радость и хорошее настроение", - отметил Медведев.
Медведев пожелал Киркорову "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов".
 
КультураНовости культурыФилипп КиркоровРоссияДмитрий Медведев
 
 
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