https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786340824.html

Медведев поздравил Киркорова с юбилеем

Медведев поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022

Медведев поздравил Киркорова с юбилеем

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:39

2022-04-30T15:39

2022-04-30T15:39

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филипп киркоров

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева.Филипп Киркоров – Народный артист России (2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины (2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017).В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий."Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования – миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом", - говорится в телеграмме, направленной артисту."Вы органично сочетаете прекрасное вокальное и хореографическое мастерство с неподдельной искренностью и большим сценическим обаянием. На концертах – создаете особую атмосферу, превращаете каждую песню в настоящий хит, а выступление – в красочный спектакль. И всегда дарите слушателям радость и хорошее настроение", - отметил Медведев.Медведев пожелал Киркорову "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов".

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, филипп киркоров, россия, дмитрий медведев