https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786340824.html
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:39
2022-04-30T15:39
2022-04-30T15:39
культура
новости культуры
филипп киркоров
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева.Филипп Киркоров – Народный артист России (2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины (2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017).В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий."Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования – миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом", - говорится в телеграмме, направленной артисту."Вы органично сочетаете прекрасное вокальное и хореографическое мастерство с неподдельной искренностью и большим сценическим обаянием. На концертах – создаете особую атмосферу, превращаете каждую песню в настоящий хит, а выступление – в красочный спектакль. И всегда дарите слушателям радость и хорошее настроение", - отметил Медведев.Медведев пожелал Киркорову "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов".
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, филипп киркоров, россия, дмитрий медведев
Медведев поздравил Киркорова с юбилеем
Зампред Совбеза Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщили в секретариате Медведева.
Филипп Киркоров
– Народный артист России
(2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины
(2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017).
В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло
), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария
), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий.
"Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования – миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом", - говорится в телеграмме, направленной артисту.
"Вы органично сочетаете прекрасное вокальное и хореографическое мастерство с неподдельной искренностью и большим сценическим обаянием. На концертах – создаете особую атмосферу, превращаете каждую песню в настоящий хит, а выступление – в красочный спектакль. И всегда дарите слушателям радость и хорошее настроение", - отметил Медведев.
Медведев пожелал Киркорову "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов".