https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786313646.html

Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Путин поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022

Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:41

2022-04-30T11:41

2022-04-30T11:41

культура

новости культуры

филипп киркоров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой исполнения и преданностью своей аудитории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории", - сообщается в телеграмме.Президент России также пожелал Киркорову здоровья, вдохновения и творческих высот.

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, филипп киркоров, владимир путин, россия