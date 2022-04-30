https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786313646.html
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Путин поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:41
2022-04-30T11:41
2022-04-30T11:41
культура
новости культуры
филипп киркоров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой исполнения и преданностью своей аудитории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории", - сообщается в телеграмме.Президент России также пожелал Киркорову здоровья, вдохновения и творческих высот.
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, филипп киркоров, владимир путин, россия
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Президент Путин отметил неповторимую манеру исполнения Киркорова и преданность аудитории