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Путин поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786313646.html
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Путин поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:41
2022-04-30T11:41
культура
новости культуры
филипп киркоров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой исполнения и преданностью своей аудитории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории", - сообщается в телеграмме.Президент России также пожелал Киркорову здоровья, вдохновения и творческих высот.
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новости культуры, филипп киркоров, владимир путин, россия
11:41 30.04.2022
 
Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Президент Путин отметил неповторимую манеру исполнения Киркорова и преданность аудитории

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с днем рождения и подчеркнул, что певец обладает исключительной манерой исполнения и преданностью своей аудитории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории", - сообщается в телеграмме.
Президент России также пожелал Киркорову здоровья, вдохновения и творческих высот.
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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