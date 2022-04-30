https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786302989.html

Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022

Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко певца Филиппа Киркорова с 55-летием, отметив, что в республике его считают давним другом страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:03

2022-04-30T10:03

2022-04-30T10:03

культура

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александр лукашенко

филипп киркоров

белоруссия

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко певца Филиппа Киркорова с 55-летием, отметив, что в республике его считают давним другом страны, сообщила пресс-служба белорусского президента."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с 55-летием", - сообщили в пресс-службе.В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что "жизнеутверждающее творчество артиста еще многие годы будет дарить радость преданным поклонникам, способствовать единению двух братских народов"."Вы покорили сердца многомиллионной зрительской аудитории своим уникальным талантом, ярким темпераментом и исключительной индивидуальностью. На белорусской земле Вас любят и знают как давнего друга нашей страны и замечательного артиста, каждая встреча с которым - долгожданное событие и настоящий праздник хорошего настроения", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр лукашенко, филипп киркоров, белоруссия