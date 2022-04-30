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Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1786302989.html
Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем
Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем - РИА Новости, 30.04.2022
Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко певца Филиппа Киркорова с 55-летием, отметив, что в республике его считают давним другом страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:03
2022-04-30T10:03
культура
новости культуры
александр лукашенко
филипп киркоров
белоруссия
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко певца Филиппа Киркорова с 55-летием, отметив, что в республике его считают давним другом страны, сообщила пресс-служба белорусского президента."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с 55-летием", - сообщили в пресс-службе.В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что "жизнеутверждающее творчество артиста еще многие годы будет дарить радость преданным поклонникам, способствовать единению двух братских народов"."Вы покорили сердца многомиллионной зрительской аудитории своим уникальным талантом, ярким темпераментом и исключительной индивидуальностью. На белорусской земле Вас любят и знают как давнего друга нашей страны и замечательного артиста, каждая встреча с которым - долгожданное событие и настоящий праздник хорошего настроения", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html
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новости культуры, александр лукашенко, филипп киркоров, белоруссия
10:03 30.04.2022
 
Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

Лукашенко назвал певца Филиппа Киркорова давним другом Белоруссии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко певца Филиппа Киркорова с 55-летием, отметив, что в республике его считают давним другом страны, сообщила пресс-служба белорусского президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с 55-летием", - сообщили в пресс-службе.
В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что "жизнеутверждающее творчество артиста еще многие годы будет дарить радость преданным поклонникам, способствовать единению двух братских народов".
"Вы покорили сердца многомиллионной зрительской аудитории своим уникальным талантом, ярким темпераментом и исключительной индивидуальностью. На белорусской земле Вас любят и знают как давнего друга нашей страны и замечательного артиста, каждая встреча с которым - долгожданное событие и настоящий праздник хорошего настроения", - говорится в поздравлении.
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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