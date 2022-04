https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785897510.html

Биография Филиппа Киркорова

Эстрадный певец, народный артист России Филипп Бедросович Киркоров (настоящее имя – Филипп Бедрос Киркоров) родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария)

2022-04-30T00:54

2022-04-30T00:54

2022-04-30T00:54

Эстрадный певец, народный артист России Филипп Бедросович Киркоров (настоящее имя – Филипп Бедрос Киркоров) родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария) в семье артистов. Его отец – известный болгарский певец Бедрос Киркоров работал с Леонидом Утесовым и Эдди Рознером. Мать, Виктория Лихачева, часто исполняла роль ведущей концертов мужа. В 1974 году семья переехала в Москву.Филипп Киркоров окончил музыкальную школу по классам фортепиано и гитары. В 1988 году стал выпускником Музыкального училища им. Гнесиных, где учился на отделении "Актер музыкального театра" по классу вокала Маргариты Ланды. В 1985 году, на втором курсе училища, впервые выступил по телевидению в программе "Шире круг" с песней "Алеша" на болгарском языке.В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина и сразу отправился на гастроли в Берлин, где пел в известном шоу театра "Фридрихштадтпалас". В 1988 году впервые выступил на конкурсе песен стран Социалистического Содружества "Ялта-88". Затем последовал первый клип на песню "Кармен". В 1988-1989 годах по приглашению певицы Аллы Пугачевой Киркоров работал в ее "Театре песни". С ним он ездил на гастроли в Австралию, Сингапур, Германию, участвовал в турне по Средней Азии и Волге. Участвовал в первом международном конкурсе "Ступень к Парнасу", где получил приз зрительских симпатий, расширял репертуар за счет новых песен, "перепевал" некоторые хиты прошлого. Киркоров также участвовал в "Рождественских встречах" Пугачевой.В 1989 году Киркоров впервые вышел в финал фестиваля "Песня года" с шутливой композицией "Не смотри ты на часы". В 1990 году он выпустил свой первый сольный диск "Филипп". С этого времени началась активная сольная деятельность певца.В 1990 году в Санкт-Петербурге на конкурсе "Шлягер-90" Киркоров получил Гран-при за песню "Небо и земля", альбом "Ты, ты, ты" (1991) разошелся рекордным тиражом, видеоклип певца на песню "Атлантида" был признан лучшим видеоклипом 1992 года. Одна за другой вышли сольные программы "Небо и земля" и "Атлантида", с которыми певец дал несколько аншлаговых концертов.В 1993 году Киркорову вручили национальную премию "Овация" как лучшему эстрадному певцу, а песни "Ты скажи, скажи мне, вишня" и "Марина" стали хитами.В 1994 году певец показал новую сольную программу "Я не Рафаэль", в 1995 году – шоу "Лучшее, любимое и только для Вас". В 1995 году в Дублине (Ирландия) Филипп Киркоров представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение", где занял 17-е место.1997 год был ознаменован супер-туром Филиппа Киркорова "Лучшее, любимое и только для Вас" по 100 городам России, стран СНГ и дальнего зарубежья.В марте 1998 года он стал первым русским артистом, показавшим свое шоу в Лас-Вегасе (США).С 30 октября по 30 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров реализовал проект "Только один месяц и только для Вас!" – серию ежедневных концертов в зале "Октябрьский".С 15 по 30 января 1999 года в Москве в концертном зале "Россия" певец показал новую программу "Ой, мама, шика дам!". На заключительном выступлении ему был вручен сертификат и приз Книги Рекордов Гиннеса за самое большое количество концертов подряд в одном зале. В июне 1999 года по приглашению американского поп-певца Майкла Джексона Киркоров представлял Россию в благотворительной программе Michael Jackson and Friends. What morecan Igive.В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела права на постановку русской версии бродвейского мюзикла "Чикаго". Киркоров являлся генеральным продюсером проекта и исполнял главную мужскую роль. Мюзикл был назван "Премьерой года". В начале 2004 года состоялось мировое турне Филиппа Киркорова и певицы Анастасии Стоцкой по городам России, стран СНГ и дальнего зарубежья.Летом 2004 года певец решил на время покинуть сцену. В этот период Киркоров решил стать продюсером и композитором песен для участников "Евровидения" из стран СНГ. Весной 2005 года он принял предложение белорусской певицы Анжелики Агурбаш войти в ее команду по подготовке к "Евровидению-2005", где она заняла 13-е место в полуфинале.В 2007 году Филипп Киркоров стал продюсером выпускника "Фабрики звезд" Дмитрия Колдуна. С песней Work your magic, музыку к которой написал Киркоров, молодой певец выиграл отборочный тур "Евровидения" в Белоруссии и впервые в истории участия Белоруссии в конкурсе занял шестое место.В начале 2008 года Киркоров занялся продюсированием украинской певицы Ани Лорак.С написанной Филиппом песней Shady lady артистка выиграла национальный отбор "Евровидения" в Киеве. В финале Ани Лорак заняла второе место, уступив Диме Билану. В 2009 году Филип Киркоров стал ведущим конкурса "Евровидение" в Москве. В 2014 году Филлип Киркоров стал одним из авторов песни Shine, с которой Анастасия и Мария Толмачевы выступили на "Евровидении-2014". В 2016 и 2019 годах Киркоров продюсировал на "Евровидении" представителя России – певца Сергея Лазарева, который оба раза оказался третьим. В 2018 году певец был продюсером молдавской группы DoReDos, вошла в первую десятку исполнителей. В 2021 году Киркоров продюсировал участницу от Молдавии Наталью Гордиенко, занявшую 13-е место. Певец неоднократно выступал с масштабными юбилейными программами. Осенью 2007 года к 25-летию творческой деятельности Киркоров устроил десять юбилейных концертов на сцене театра "Московская Оперетта", после чего отправился в мировой тур.Весной 2012 года в рамках празднования 45-летия отправился в большой гастрольный тур с масштабной программой "Другой". В 2017 году на свой 50-летний юбилей певец выступил с концертом в Кремлевском дворце. Подготовить шоу ему помог бельгийский режиссер Франко Драгоне.За годы творческой деятельности Филипп Киркоров выпустил 19 альбомов, среди которых "Ты, ты, ты" (1991), "Такой-сякой" (1992), "Примадонна" (1995), "Синдбад-Мореход" (1996), "С любовью к единственной" (1998), "ЧелоФилия" (2000), "Влюбленный и безумно одинокий" (2001), "Незнакомка" (2003), For You (2007), "Я. Часть 1" и "Я. Часть 2" (2016), "Романы. Часть 1", "Романы. Часть 2" (2020) и др., а также десятки синглов и видеоклипов.Киркоров известен также и как актер. В конце 1990-х годов снимался в музыкальных фильмах "Старые песни о главном – 1, 2, 3" (1996-1998). В 2000 году снялся в одной из главных ролей в телесериале "Салон красоты". Исполнил роль камео в популярном сериале "Моя прекрасная няня" (2006). В 2009 году дебютировал в большом кино в роли Святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе". Саундтрек к фильму "Просто подари", исполненный Киркоровым, стал хитом и полгода держался в российских хит-парадах. В 2009 году вышел фильм "Любовь в большом городе 2", где Киркоров исполнил роль тибетского монаха, а в 2014 году – "Любовь в большом городе-3". Одна из последних киноролей – образ Жар-Птицы в картине "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021). На счету Киркорова и многочисленные роли в мюзиклах, среди них "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2002), за который актер был удостоен награды кинофестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль, а также "Безумный день или женитьба Фигаро" (2003), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Золотой ключик" (2009), "Красная шапочка" (2012), "Морозко" (2010), "1001 ночь или территория любви" (2019) и др.С 2003 года в течение двух лет вел программу "Утро с Киркоровым" на канале СТС.Киркоров является членом жюри в шоу "Маска" на канале НТВ.Филипп Киркоров – Народный артист России (2008), Народный артист Чечни (2006), Народный артист Ингушетии (2006), Народный артист Украины (2008), лауреат Национальной Болгарской премии (1998). Награжден орденом Почета (2017). В активе певца – десятки российских и международных премий, в том числе World Music Awards (Монте-Карло), "Овация", "Золотой Орфей" (Болгария), множество наград фестивалей "Песня года", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка" и других музыкальных мероприятий.В 2001 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) Киркорову было присвоено почетное звание "Посол доброй воли". В 2019 году он стал победителем премии "GQ человек года". Филипп Киркоров был женат на певице Алле Пугачевой. 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге их брак зарегистрировал мэр города Анатолий Собчак. 15 мая пара повенчалась Соборе Святой Троицы (Иерусалим). В 2005 году было официально объявлено о расторжении брака.26 ноября 2011 года у Филиппа Киркорова родилась дочь, которую назвали Алла-Виктория. В 2012 году у Киркорова родился сын Мартин-Кристин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

