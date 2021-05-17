https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html

Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения

Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения

Пользователи Сети обратили внимание на неоднозначное поведение музыканта Филиппа Киркорова на красной дорожке Евровидения-2021. Ролик с участием российского... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T07:17

2021-05-17T07:17

2021-05-17T07:17

шоубиз

наталья гордиенко

евровидение-2021

музыка

знаменитости

youtube

филипп киркоров

роттердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732570768_0:47:1002:611_1920x0_80_0_0_95dbdaf922392ea1c341d152861bbeaa.png

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на неоднозначное поведение музыканта Филиппа Киркорова на красной дорожке Евровидения-2021. Ролик с участием российского артиста опубликован на YouTube.Киркоров продюсирует участницу международного вокального конкурса от Молдавии Наталью Гордиенко с песней "Sugar".Во время беседы ведущей открытия шоу с Гордиенко Киркоров долгое время снимал происходящее на видео и махал телефоном в камеру. Вскоре Гордиенко представила собеседнице продюсера, которого назвала "звездой Евровидения".После этого продюсер обнял подопечную и назвал ее "бриллиантом".Некоторые комментаторы в чате к трансляции пришли к выводу, что Киркоров вел себя нелепо."Киркоров такой кринж", — поделился мнением SadBean."Киркоров на своей волне", — написала Настя Андреева.Среди пользователей нашлись и те, кто возмутился появлением Киркорова на открытии Евровидения."Может кто-нибудь, пожалуйста, заткнуть Киркорова", — заявил Angel Eduardo Gomez Rangel.Другие юзеры принялись шутить, что продюсер "держит Гордиенко в заложниках", и принялись писать хештег #FreeNatalia (свободу Наталье. — Прим. ред.)"О Боже, Филипп за твоей спиной, Наталья, беги", — посоветовал George 090.Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию представит певица Манижа с песней "Russian Woman".Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.

https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html

https://ria.ru/20210516/evrovidenie-1732491130.html

https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html

https://ria.ru/20210504/lazarev-1731099588.html

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья гордиенко, евровидение-2021, музыка, знаменитости, youtube, филипп киркоров, роттердам