https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html
Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения
Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения
Пользователи Сети обратили внимание на неоднозначное поведение музыканта Филиппа Киркорова на красной дорожке Евровидения-2021. Ролик с участием российского... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:17
2021-05-17T07:17
2021-05-17T07:17
шоубиз
наталья гордиенко
евровидение-2021
музыка
знаменитости
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филипп киркоров
роттердам
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на неоднозначное поведение музыканта Филиппа Киркорова на красной дорожке Евровидения-2021. Ролик с участием российского артиста опубликован на YouTube.Киркоров продюсирует участницу международного вокального конкурса от Молдавии Наталью Гордиенко с песней "Sugar".Во время беседы ведущей открытия шоу с Гордиенко Киркоров долгое время снимал происходящее на видео и махал телефоном в камеру. Вскоре Гордиенко представила собеседнице продюсера, которого назвала "звездой Евровидения".После этого продюсер обнял подопечную и назвал ее "бриллиантом".Некоторые комментаторы в чате к трансляции пришли к выводу, что Киркоров вел себя нелепо."Киркоров такой кринж", — поделился мнением SadBean."Киркоров на своей волне", — написала Настя Андреева.Среди пользователей нашлись и те, кто возмутился появлением Киркорова на открытии Евровидения."Может кто-нибудь, пожалуйста, заткнуть Киркорова", — заявил Angel Eduardo Gomez Rangel.Другие юзеры принялись шутить, что продюсер "держит Гордиенко в заложниках", и принялись писать хештег #FreeNatalia (свободу Наталье. — Прим. ред.)"О Боже, Филипп за твоей спиной, Наталья, беги", — посоветовал George 090.Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию представит певица Манижа с песней "Russian Woman".Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.
https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html
https://ria.ru/20210516/evrovidenie-1732491130.html
https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html
https://ria.ru/20210504/lazarev-1731099588.html
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наталья гордиенко, евровидение-2021, музыка, знаменитости, youtube, филипп киркоров, роттердам
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Пользователи Сети обратили внимание на неоднозначное поведение музыканта Филиппа Киркорова
на красной дорожке Евровидения-2021
. Ролик с участием российского артиста опубликован на YouTube
.
Киркоров продюсирует участницу международного вокального конкурса от Молдавии
Наталью Гордиенко с песней "Sugar".
Во время беседы ведущей открытия шоу с Гордиенко Киркоров долгое время снимал происходящее на видео и махал телефоном в камеру. Вскоре Гордиенко представила собеседнице продюсера, которого назвала "звездой Евровидения".
"Мы столько лет принимаем участие в Евровидении с нашей "командой мечты". Впервые с Димой Биланом, затем с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым, а теперь с Натальей Гордиенко. Я так счастлив быть здесь сегодня", — рассказал Киркоров.
После этого продюсер обнял подопечную и назвал ее "бриллиантом".
Некоторые комментаторы в чате к трансляции пришли к выводу, что Киркоров вел себя нелепо.
"Боже, какой же он назойливый", — отметил Neige.
"Киркоров такой кринж", — поделился мнением SadBean.
"Я удивлен, что все интервью не было посвящено Киркорову", — сыронизировал cheemybreeky.
"Киркоров на своей волне", — написала Настя Андреева.
Среди пользователей нашлись и те, кто возмутился появлением Киркорова на открытии Евровидения.
"Ой, да уберите этого деда", — призвал юзер под ником Светлый Огурчик.
"Может кто-нибудь, пожалуйста, заткнуть Киркорова", — заявил Angel Eduardo Gomez Rangel.
Другие юзеры принялись шутить, что продюсер "держит Гордиенко в заложниках", и принялись писать хештег #FreeNatalia (свободу Наталье. — Прим. ред.)
"О Боже, Филипп за твоей спиной, Наталья, беги", — посоветовал George 090.
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме
. Россию представит певица Манижа с песней "Russian Woman".
Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.