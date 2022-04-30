17:13 30.04.2022 (обновлено: 18:30 30.04.2022)
В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине
Американский ученый Дэвис предупредил о катастрофе из-за помощи Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военная и финансовая помощь, которую Вашингтон выделяет Украине, обернется катастрофой для экономики США. Об этом пишет ученый Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
В среду глава Белого дома Джо Байден объявил, что запросил у конгресса для Киева беспрецедентные 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы потратят на отправку вооружений.
По мнению Дэвиса, своими действиями Штаты вредят не только жителям Украины, но и простым американцам.
"Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса", — отметил автор.
Из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Америка сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса. На этом фоне многомиллиардные дотации для киевского режима лишь продлят конфликт и усугубят экономические проблемы внутри США, предположил ученый.
29 апреля, 21:57Американская армия осталась без оружия по вине Украины
Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.