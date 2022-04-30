https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине

В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине - РИА Новости, 30.04.2022

В США заявили о катастрофе из-за помощи Украине

Военная и финансовая помощь, которую Вашингтон выделяет Украине, обернется катастрофой для экономики США. Об этом пишет ученый Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:13

2022-04-30T17:13

2022-04-30T18:30

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военная и финансовая помощь, которую Вашингтон выделяет Украине, обернется катастрофой для экономики США. Об этом пишет ученый Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.В среду глава Белого дома Джо Байден объявил, что запросил у конгресса для Киева беспрецедентные 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы потратят на отправку вооружений.По мнению Дэвиса, своими действиями Штаты вредят не только жителям Украины, но и простым американцам.Из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Америка сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса. На этом фоне многомиллиардные дотации для киевского режима лишь продлят конфликт и усугубят экономические проблемы внутри США, предположил ученый.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть кризис на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

https://ria.ru/20220429/arsenal-1786267072.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, джо байден, владимир путин, россия