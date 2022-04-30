В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал

Опубликованы яркие кадры со знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро
Красочное шествие, яркие представления, необычные костюмы и декорации — все это сводит с ума не только туристов, но и местных жителей, которые трепетно ждут карнавала целый год.
Красочное шествие, яркие представления, необычные костюмы и декорации — все это сводит с ума не только туристов, но и местных жителей, которые трепетно ждут карнавала целый год.
В этом году из-за распространения "омикрона" власти Рио-де-Жанейро решили перенести привычные даты карнавала — не с 25 февраля по 5 марта (за 40 дней до Пасхи), а чуть позже — с 20 по 30 апреля.
В этом году из-за распространения "омикрона" власти Рио-де-Жанейро решили перенести привычные даты карнавала — не с 25 февраля по 5 марта (за 40 дней до Пасхи), а чуть позже — с 20 по 30 апреля.
Главным событием праздника, как и всегда, стали зрелищные соревнования по любимой бразильцами самбе.
Главным событием праздника, как и всегда, стали зрелищные соревнования по любимой бразильцами самбе.
В конкурсах традиционно участвуют только лучшие представители местных танцевальных школ, над постановками трудятся профессиональные хореографы. А уникальные костюмы придумываются и создаются в ателье самых талантливых и креативных дизайнеров страны.
В конкурсах традиционно участвуют только лучшие представители местных танцевальных школ, над постановками трудятся профессиональные хореографы. А уникальные костюмы придумываются и создаются в ателье самых талантливых и креативных дизайнеров страны.
Победителем стала школа "Гранди Рио" — впервые в своей истории. За 30 лет существования она несколько раз претендовала на золото, но дотягивала максимум до второго места.
Победителем стала школа "Гранди Рио" — впервые в своей истории. За 30 лет существования она несколько раз претендовала на золото, но дотягивала максимум до второго места.
В этом году выступающие превзошли сами себя. В представлении приняли участие 3,2 тысячи танцоров и музыкантов: только вообразите, какой масштаб!
В этом году выступающие превзошли сами себя. В представлении приняли участие 3,2 тысячи танцоров и музыкантов: только вообразите, какой масштаб!
Свое выступление "Гранди Рио" посвятили одному из персонажей распространенного в Бразилии африканского культа кандомбле, духу перемен и преображения Эшу. В шествии были задействованы сразу пять "каррус" — больших декорированных передвижных платформ, на которых происходила основная часть танцевально-театрального перформанса.
Свое выступление "Гранди Рио" посвятили одному из персонажей распространенного в Бразилии африканского культа кандомбле, духу перемен и преображения Эшу. В шествии были задействованы сразу пять "каррус" — больших декорированных передвижных платформ, на которых происходила основная часть танцевально-театрального перформанса.
На финальном параде гости снова смогут посмотреть на победителей, а также увидеть вице-чемпионов и представителей еще четырех школ, получивших высшие оценки жюри.
На финальном параде гости снова смогут посмотреть на победителей, а также увидеть вице-чемпионов и представителей еще четырех школ, получивших высшие оценки жюри.
Бразилия сейчас открыта для иностранных туристов. Для въезда достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен) или ПЦР-тест. Россиянам не нужна даже виза, если не планируете находиться на территории страны более 90 дней. Правда цены на авиабилеты "кусаются": от 100 тысяч в одну сторону. Прямых рейсов нет, лететь придется минимум с двумя пересадками.
Бразилия сейчас открыта для иностранных туристов. Для въезда достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен) или ПЦР-тест. Россиянам не нужна даже виза, если не планируете находиться на территории страны более 90 дней. Правда цены на авиабилеты "кусаются": от 100 тысяч в одну сторону. Прямых рейсов нет, лететь придется минимум с двумя пересадками.