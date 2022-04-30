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В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал

В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал - РИА Новости, 30.04.2022

В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал

Сегодня на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро запланирован парад чемпионов знаменитого бразильского карнавала, который вернулся на улицы города РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:45

2022-04-30T11:45

2022-04-30T12:10

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро запланирован парад чемпионов знаменитого бразильского карнавала, который вернулся на улицы города впервые после пандемии. О том, как проходило известное на весь мир событие и кто победил в конкурсе, — в фотоленте РИА Новости.

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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