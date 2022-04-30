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В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал - РИА Новости, 30.04.2022
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Туризм
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В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал
В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал - РИА Новости, 30.04.2022
В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал
Сегодня на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро запланирован парад чемпионов знаменитого бразильского карнавала, который вернулся на улицы города РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:45
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фото
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рио-де-жанейро (город)
туризм
туристы
фото - туризм
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро запланирован парад чемпионов знаменитого бразильского карнавала, который вернулся на улицы города впервые после пандемии. О том, как проходило известное на весь мир событие и кто победил в конкурсе, — в фотоленте РИА Новости.
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11:45 30.04.2022 (обновлено: 12:10 30.04.2022)
 
В ритме самбы: в Рио-де-Жанейро подошел к финалу Бразильский карнавал

Опубликованы яркие кадры со знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" в Рио-де-Жанейро запланирован парад чемпионов знаменитого бразильского карнавала, который вернулся на улицы города впервые после пандемии. О том, как проходило известное на весь мир событие и кто победил в конкурсе, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Bruna Prado

Красочное шествие, яркие представления, необычные костюмы и декорации — все это сводит с ума не только туристов, но и местных жителей, которые трепетно ждут карнавала целый год.

Участницы школы самбо Salgueiro выступают на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
1 из 9

Красочное шествие, яркие представления, необычные костюмы и декорации — все это сводит с ума не только туристов, но и местных жителей, которые трепетно ждут карнавала целый год.

© AP Photo / Bruna Prado
© AP Photo / Silvia Izquierdo

В этом году из-за распространения "омикрона" власти Рио-де-Жанейро решили перенести привычные даты карнавала — не с 25 февраля по 5 марта (за 40 дней до Пасхи), а чуть позже — с 20 по 30 апреля.

Участница школы самбо Unidos da Tijuca выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
2 из 9

В этом году из-за распространения "омикрона" власти Рио-де-Жанейро решили перенести привычные даты карнавала — не с 25 февраля по 5 марта (за 40 дней до Пасхи), а чуть позже — с 20 по 30 апреля.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Главным событием праздника, как и всегда, стали зрелищные соревнования по любимой бразильцами самбе.

Участница школы самбо Mangueira выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
3 из 9

Главным событием праздника, как и всегда, стали зрелищные соревнования по любимой бразильцами самбе.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Silvia Izquierdo

В конкурсах традиционно участвуют только лучшие представители местных танцевальных школ, над постановками трудятся профессиональные хореографы. А уникальные костюмы придумываются и создаются в ателье самых талантливых и креативных дизайнеров страны.

Участница школы самбо Mocidade выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
4 из 9

В конкурсах традиционно участвуют только лучшие представители местных танцевальных школ, над постановками трудятся профессиональные хореографы. А уникальные костюмы придумываются и создаются в ателье самых талантливых и креативных дизайнеров страны.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Победителем стала школа "Гранди Рио" — впервые в своей истории. За 30 лет существования она несколько раз претендовала на золото, но дотягивала максимум до второго места.

Участница школы самбо Paraiso do Tuiuti выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
5 из 9

Победителем стала школа "Гранди Рио" — впервые в своей истории. За 30 лет существования она несколько раз претендовала на золото, но дотягивала максимум до второго места.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Bruna Prado

В этом году выступающие превзошли сами себя. В представлении приняли участие 3,2 тысячи танцоров и музыкантов: только вообразите, какой масштаб!

Участники школы самбо Vila Isabel на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
6 из 9

В этом году выступающие превзошли сами себя. В представлении приняли участие 3,2 тысячи танцоров и музыкантов: только вообразите, какой масштаб!

© AP Photo / Bruna Prado
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Свое выступление "Гранди Рио" посвятили одному из персонажей распространенного в Бразилии африканского культа кандомбле, духу перемен и преображения Эшу. В шествии были задействованы сразу пять "каррус" — больших декорированных передвижных платформ, на которых происходила основная часть танцевально-театрального перформанса.

Участница школы самбо Mocidade выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
7 из 9

Свое выступление "Гранди Рио" посвятили одному из персонажей распространенного в Бразилии африканского культа кандомбле, духу перемен и преображения Эшу. В шествии были задействованы сразу пять "каррус" — больших декорированных передвижных платформ, на которых происходила основная часть танцевально-театрального перформанса.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Silvia Izquierdo

На финальном параде гости снова смогут посмотреть на победителей, а также увидеть вице-чемпионов и представителей еще четырех школ, получивших высшие оценки жюри.

Участники школы самбо Sao Clemente на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
8 из 9

На финальном параде гости снова смогут посмотреть на победителей, а также увидеть вице-чемпионов и представителей еще четырех школ, получивших высшие оценки жюри.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Bruna Prado

Бразилия сейчас открыта для иностранных туристов. Для въезда достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен) или ПЦР-тест. Россиянам не нужна даже виза, если не планируете находиться на территории страны более 90 дней. Правда цены на авиабилеты "кусаются": от 100 тысяч в одну сторону. Прямых рейсов нет, лететь придется минимум с двумя пересадками.

Участница школы самбо Viradouro выступает на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия
9 из 9

Бразилия сейчас открыта для иностранных туристов. Для въезда достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен) или ПЦР-тест. Россиянам не нужна даже виза, если не планируете находиться на территории страны более 90 дней. Правда цены на авиабилеты "кусаются": от 100 тысяч в одну сторону. Прямых рейсов нет, лететь придется минимум с двумя пересадками.

© AP Photo / Bruna Prado
 
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