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Российские военные доставили гумпомощь в Изюм - РИА Новости, 30.04.2022
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Российские военные доставили гумпомощь в Изюм
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм - РИА Новости, 30.04.2022
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм
Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:50
2022-04-30T09:50
в мире
изюм (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.Как отмечают в Минобороны, в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html
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в мире, изюм (город), вооруженные силы украины
09:50 30.04.2022
 
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм

Минобороны: российские военные доставили 60 тонн гумпомощи в Изюм

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске
Боец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
"В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма", - сказали в ведомстве.
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Там уточнили, что в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.
Как отмечают в Минобороны, в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.
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