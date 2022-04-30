https://ria.ru/20220430/izyum-1786301668.html

Российские военные доставили гумпомощь в Изюм

Российские военные доставили гумпомощь в Изюм - РИА Новости, 30.04.2022

Российские военные доставили гумпомощь в Изюм

Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:50

2022-04-30T09:50

2022-04-30T09:50

в мире

изюм (город)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655165_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_655ceb3bb6cd8ff8e2a956cebde0db67.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.Как отмечают в Минобороны, в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.

https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html

https://ria.ru/20220428/izyum-1785887269.html

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, изюм (город), вооруженные силы украины