https://ria.ru/20220430/izyum-1786301668.html
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм - РИА Новости, 30.04.2022
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм
Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:50
2022-04-30T09:50
2022-04-30T09:50
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изюм (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в Изюм доставлены строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.Как отмечают в Минобороны, в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, изюм (город), вооруженные силы украины
Российские военные доставили гумпомощь в Изюм
Минобороны: российские военные доставили 60 тонн гумпомощи в Изюм