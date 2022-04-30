https://ria.ru/20220430/iskander-1786322374.html
Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ
Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022
Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:55
2022-04-30T12:55
2022-04-30T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время спецоперации на Украине.На кадрах видно, как водитель передислоцирует одну из машин, после чего другой военный производит пуск ракет. Как уточняют СМИ, перед этим разведка установила местонахождение пунктов управления ВСУ. Когда информация подтвердилась, по ним был нанесен удар.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/plennye-1786301080.html
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Работа комплексов "Искандер" в ходе операции на Украине
Минобороны России показало кадры работы комплексов "Искандер" в ходе операции на Украине
2022-04-30T12:55
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PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
12:55 30.04.2022 (обновлено: 13:00 30.04.2022)
Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ
Минобороны показало работу комплекса "Искандер" во время спецоперации на Украине