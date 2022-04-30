https://ria.ru/20220430/iskander-1786322374.html

Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ

Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022

Минобороны опубликовало видео удара "Искандером" по пунктам управления ВСУ

Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:55

2022-04-30T12:55

2022-04-30T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786323375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cc51d01e967f3cb4388c3147c09d92e.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время спецоперации на Украине.На кадрах видно, как водитель передислоцирует одну из машин, после чего другой военный производит пуск ракет. Как уточняют СМИ, перед этим разведка установила местонахождение пунктов управления ВСУ. Когда информация подтвердилась, по ним был нанесен удар.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/plennye-1786301080.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа комплексов "Искандер" в ходе операции на Украине Минобороны России показало кадры работы комплексов "Искандер" в ходе операции на Украине 2022-04-30T12:55 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины